



Блинкен назвал "лучший способ" для стабилизации на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает "лучшим способом" для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и изоляции Ирана с его преспешниками - создание "палестинского государства".



Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами после встречи с президентом Египта Абделем ас-Сиси.



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По его словам, у ближневосточного региона есть два пути. Первый предполагает "решение о двух государствах". Второй же, как считает Блинкен, заключается в том, чтобы и дальше наблюдать за террором и разрушениями, которые осуществляют под руководством Ирана ХАМАС, хути, "Хизбалла" и другие террористические организации и группировки.



"Если вы пойдете по первому пути, то это будет единственным лучшим способом изолировать, маргинализировать Иран и его марионеток, которые создают столько проблем", - считает он.

