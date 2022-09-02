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Беспорядки у гробницы Самуила: машины евреев подверглись атаке
02.09.2022 17:35 Ольга Белозерова

Беспорядки у гробницы Самуила: машины евреев подверглись атаке

Сегодня днем у гробницы пророка Самуила недалеко от северной части Иерусалима произошли столкновения между арабскими бунтовщиками и "правыми" демонстрантами.

Как сообщает "Аруц Шева", напряженность возросла после того, как к демонстрантам правого толка подошел араб с флагом ООП. Араба облили водой, толпа начала кричать "Смерть террористам". Полиция конфисковала флаг ООП и разделила две группы.

Вскоре после столкновений арабские бунтовщики продолжили атаковать автомобили, на которых евреи покидали территорию. 

На видео, которое опубликовано KAN, видно, как мужчина бросает предметы в машину с израильским флагом.

 

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