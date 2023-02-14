



Бен-Гвир требует взорвать 14-этажный дом в Восточном Иерусалиме



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поругались в конце заседания кабинета безопасности, которое состоялось в прошлое воскресенье после нападения в районе Рамот, но до последних нападений прошлой ночью.



Бен-Гвир потребовал от Нетаниягу снести незаконное 14-этажное здание в Восточном Иерусалиме в качестве ответа на теракт, но Нетаниягу сказал, что это может вызвать международную критику. Бен-Гвир, в свою очередь, заявила: "Я устал от этой политики компромисса".



Большое здание, как уже упоминалось, имеет 14 этажей, расположено рядом с разделительным забором в квартале Савахера в Восточном Иерусалиме. Бен-Гвир представил Нетаниягу приказ о сносе здания вместе с сообщениями из источников в органах безопасности о том, что оно представляет угрозу для сил безопасности. В здании никто не живет, и министр предложил взорвать его контролируемым взрывом с помощью боевого инженерного подразделения "Яалом".





На прошлой неделе премьер-министр принял решение отложить снос большого и незаконного жилого дома в районе Вади Кедом. Снос был отложен до неизвестной даты после того, как посольство США и европейские послы обратились в канцелярию премьер-министра с просьбой избежать этого шага. В здании, о котором идет речь, в отличие от здания в районе Савахера, проживает около 90 человек.





Министр уже некоторое время добивается сноса незаконных зданий в арабских поселениях и арабских кварталах, а также продвигается вперед в вопросе сноса зданий в Восточном Иерусалиме. На прошлой неделе, после нападения в районе Рамот, Бен Гвир объявил о "Защитной стене 2", но на заседании кабинета министров в воскресенье он объяснил, что "нет намерения входить с танками, но у нас есть 150 целей, люди, которых полиция может задержать, разрушить дома и маленькие строения и установить патрули в Иерусалиме".



В разговоре, состоявшемся между Нетаниягу и Бен-Гвиром после заседания кабинета министров в воскресенье, один из помощников премьер-министра сказал, что снос здания в Савахере может “выпустить джинна из бутылки” в Восточном Иерусалиме. "В глазах арабов это будет воспринято как событие в стиле бомбардировки квартала Дахия в Бейруте", - сказал соратник Нетаниягу. Бен-Гвир заявил, что "пришло время, чтобы мир понял, что здесь были убиты дети. Суверенная страна соблюдает строительные законы на территории своей столицы".



Премьер-министр объяснил свое несогласие с разрушением здания в Савахере "политическими соображениями". Министр национальной безопасности повысил голос и заявил: "Какие политические соображения? Наших детей убивают. Мир действительно поймет, что дети были убиты, и суверенная страна обеспечивает соблюдение закона в своей столице. Наши дети были убиты, нет причин, почему мы не должны реагировать".



Бен-Гвир добавил громким тоном: "Здесь убивают детей, а вы говорите о том, чтобы это может расстроить арабов? Это здание представляет собой угрозу безопасности. Они поднимаются на крышу и бросают камни в наших солдат. Они прячут камеры. Это серьезная угроза безопасности, которая затрагивает весь район. Мы обязаны уничтожить его в целях безопасности".