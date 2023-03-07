



Бен-Гвир приказал сносить дома палестинцев в Восточном Иерусалиме в Рамадан

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поручил полиции продолжать снос незаконно построенных палестинских домов в Восточном Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает KAN.



Рамадан, во время которого мусульмане постятся от рассвета до заката, начинается в конце этого месяца.



Сообщается, что в последние годы Израиль не сносил дома во время Рамадана, чтобы избежать напряженности в отношениях с палестинцами.

В то время как палестинцы рассматривают израильскую политику сноса домов как попытку вытеснить их из Восточного Иерусалима, израильские власти считают эти дома построенными незаконно, без разрешения.



Между тем, издание Yedioth Ahronoth сообщает, что израильская полиция предупредила Бен-Гвира, что месяц поста Рамадан может быть чрезвычайно нестабильным, поскольку ситуация уже напряжена до предела, в частности в Иудее и Самарии.



