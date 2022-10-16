



"Балад" восхваляет убитого в Дженине врача

Арабская партия "Балад" разместила на своей официальной странице в Facebook заявление, в котором восхваляет палестинского врача Абдуллу Абу Тина, убитого на этой неделе в Дженине во время столкновений палестинцев с ЦАХАЛом.



Как сообщает Times of Israel, партия обнародовала стихотворение в память об убитом враче.



Согласно источникам в израильской службе безопасности, Абу Тин был вооружен и принимал непосредственное участие в бою, развернувшемся между израильскими силами и палестинскими террористами.



На одном из видео с места событий было снято, как врач стрелял в сторону ЦАХАЛа. Кроме этого, секретарь ФАТХа в Дженине заявил, что убитый Абу Тин был одним из командиров группировки.