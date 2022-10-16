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"Балад" восхваляет убитого в Дженине врача
16.10.2022 19:46 Ольга Белозерова

"Балад" восхваляет убитого в Дженине врача

Арабская партия "Балад" разместила на своей официальной странице в Facebook заявление, в котором восхваляет палестинского врача Абдуллу Абу Тина, убитого на этой неделе в Дженине во время столкновений палестинцев с ЦАХАЛом.

Как сообщает Times of Israel, партия обнародовала стихотворение в память об убитом враче.

Согласно источникам в израильской службе безопасности, Абу Тин был вооружен и принимал непосредственное участие в бою, развернувшемся между израильскими силами и палестинскими террористами.

На одном из видео с места событий было снято, как врач стрелял в сторону ЦАХАЛа. Кроме этого, секретарь ФАТХа в Дженине заявил, что убитый Абу Тин был одним из командиров группировки.

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