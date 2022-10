Убитый в Дженине врач был одним из командиров ФАТХа

Секретарь ФАТХа в Дженине Атаа Абу Армиле заявил, что палестинский доктор, убитый вчера в Дженине, был одним из командиров ФАТХа и "сражался с оккупацией".



"Он был доктором и бойцом. Врач был одним из командиров ФАТХа в Дженине и ответственным за сопротивление. Он принимал участие в вооруженных столкновениях с оккупантами. Он взял оружие и защищал госпиталь в Дженине", - заявил представитель ФАТХа.



Напомним, также появилось видео, на котором видно, как врач стреляет в ЦАХАЛ.







