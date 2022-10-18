



Атака на КПП Шуафат: задержаны пособники террористов

Силы безопасности арестовали семерых подозреваемых в пособничестве террористу, который убил военнослужащую на КПП Шуафат в начале этого месяца.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По данным "Исраэль хайом", подозреваемые, арестованные в понедельник вечером, близки к террористу, и аресты произошли как в Шуафате, так и в деревне Анат.



Во время операции в этом районе произошли нарушения порядка: арабские мятежники бросали камни и зажигательные бомбы в сторону сотрудников сил безопасности Израиля, которые в ответ использовали методы разгона беспорядков.



Задержанных доставили на допрос в ШАБАК и полицию.



Напомним, что в результате теракта на КПП Шуафат была убита 18-летняя военнослужащая МАГАВ Ноа Лазар.