Атака на КПП Шуафат: задержаны пособники террористов
Силы безопасности арестовали семерых подозреваемых в пособничестве террористу, который убил военнослужащую на КПП Шуафат в начале этого месяца.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
По данным "Исраэль хайом", подозреваемые, арестованные в понедельник вечером, близки к террористу, и аресты произошли как в Шуафате, так и в деревне Анат.
Во время операции в этом районе произошли нарушения порядка: арабские мятежники бросали камни и зажигательные бомбы в сторону сотрудников сил безопасности Израиля, которые в ответ использовали методы разгона беспорядков.
Задержанных доставили на допрос в ШАБАК и полицию.
Напомним, что в результате теракта на КПП Шуафат была убита 18-летняя военнослужащая МАГАВ Ноа Лазар.