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Атака на КПП Шуафат: задержаны пособники террористов
18.10.2022 11:42 Ольга Белозерова

Атака на КПП Шуафат: задержаны пособники террористов

Силы безопасности арестовали семерых подозреваемых в пособничестве террористу, который убил военнослужащую на КПП Шуафат в начале этого месяца.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По данным "Исраэль хайом", подозреваемые, арестованные в понедельник вечером, близки к террористу, и аресты произошли как в Шуафате, так и в деревне Анат.

Во время операции в этом районе произошли нарушения порядка: арабские мятежники бросали камни и зажигательные бомбы в сторону сотрудников сил безопасности Израиля, которые в ответ использовали методы разгона беспорядков. 

Задержанных доставили на допрос в ШАБАК и полицию.

Напомним, что в результате теракта на КПП Шуафат была убита 18-летняя военнослужащая МАГАВ Ноа Лазар.

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