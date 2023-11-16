



Атака 7 октября глазами террориста ХАМАСа



Канал CNN опубликовал записи камеры GoPro террориста ХАМАСа, участвовавшего в террористическом вторжении в Израиль 7 октября.



Утром 7 октября на восточной окраине Газы до рассвета еще несколько минут. Группа боевиков ХАМАС ждет: одни - в белом пикапе, другие - на мотоциклах. Они проходят несколько последних проверок, убеждаются, что ведут видеосъемку и что их оружие готово.



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Взрыв вдалеке - сигнал к движению.



Мчась к границе, террористы кричат "Аллаху Акбар".



Через три минуты езды они пересекают первый пограничный забор, отделяющий Газу от Израиля. Забор искорежен, в нем остается большой проем, через который они проезжают, хотя трудно сказать, образовался ли он в результате взрыва, прозвучавшего несколькими минутами ранее.



Видеозапись нападения, предоставленная CNN Армией обороны Израиля, позволяет по-новому взглянуть на часть операции ХАМАС, начатой с восточной границы Газы.



Видеозапись сделана камерой наблюдения одного из террористов, участвовавших в нападении. ЦАХАЛ заявил, что опубликовал видеозапись, чтобы показать реальность событий, произошедших 7 октября - дня, который израильские официальные лица сравнивают с 9/11.



На 17-й минуте видеозаписи пикап останавливается, и стрелок впервые открывает огонь по открытому полю, вдали видны израильские здания. Неясно, попадает ли он во что-нибудь. На несколько минут группа приостанавливается и, похоже, перегруппировывается. Один человек призывает всех не стрелять в воздух и не вести огонь впустую.



В какой-то момент группа благодарит Аллаха за то, что им удалось пробраться так далеко, и задается вопросом, где находятся израильские солдаты. До сих пор их передвижение по израильской территории было практически беспрепятственным.



На поле вблизи израильского города Кисуфим боевик с видеокамерой выходит из машины и вместе с другими боевиками идет по полю. На видео видно, как он пробегает мимо одного из них, который готовит гранатомет на плече. Они прикрывают друг друга, стреляя на ходу.



На видеозаписи видно, как боевик с нательной камерой, заметив лежащего на земле израильского солдата, делает последний рывок. В упор он открывает огонь, убивая солдата.



Когда его догоняют другие боевики, боевик забирает у израильского солдата автоматическую винтовку Тавор. Боевик направляет камеру на себя, чтобы снять селфи. Он ликует, когда другие присоединяются к празднованию.



Мгновением позже он уже более спокойно разговаривает с камерой, установленной на его шлеме. Он называет свое имя и говорит, что ему 24 года. Он - молодой отец и говорит, что убил двух израильских солдат. Он просит Аллаха о победе и "заслуженном мученичестве".



Отсюда группа на мотоциклах движется вперед по почти пустым израильским дорогам.



Боевик радостно кричит, проезжая мимо тел израильтян, разбросанных по улице. Его волна атаки была не первой, другие террористы достигли этого места раньше него.



На следующей видеозаписи, сделанной камерой наблюдения израильского автомобиля, спасающегося от ракетного обстрела на проходившем неподалеку музыкальном фестивале Nova, видно, как автомобиль приближается к группе боевиков, которые открывают огонь. Пули пробивают стекло и разбивают лобовое стекло. Машина уносится вниз по дороге, водитель почти наверняка погиб под градом пуль. Судя по времени на видеозаписи, сейчас чуть больше 7:40 утра.



В течение 65 минут после того, как они пересекли забор Газы, стрелок с камерой и группа, в составе которой он передвигался, практически свободно перемещались по территории Израиля, безнаказанно передвигаясь по дорогам и полям. Они проехали почти 16 километров, миновав Эйн ха-Шлоша и Кисуфим.



Теперь группа приближается к военной базе в районе кибуца Реим. Боевик сокращает дистанцию, стреляя из оружия, которое он отобрал у израильского солдата, когда тот подходил к воротам.



Кто-то с базы открывает ответный огонь.



Снимающий вскрикивает и падает на землю рядом с оружием. Камера слегка колеблется вперед-назад, дыхание становится быстрым и поверхностным.



Его участие в штурме заканчивается. Но ужасы 7 октября продолжаться еще несколько часов.