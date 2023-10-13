



Аресты в Тель-Авиве за попытку продать дефектные жилеты ЦАХАЛу



Отдел по расследованию мошенничества в полиции задержал для допроса владельца компании CAA, поставляющей тактическое снаряжение, по подозрению в мошенничестве на сумму в десятки миллионов шекелей из пожертвований солдатам.



Товар компании "гарантировали поставку некачественного защитного снаряжения", говорится в заявлении полиции.



Согласно подозрению, военные чиновники пытались заключить соглашение о закупке у компании бронежилетов, а также приобрести у нее дополнительное защитное снаряжение из средств пожертвований, собранных для солдат ЦАХАЛа на фоне войны в Газе.



Согласно жалобе, офицер ЦАХАЛа получил запрос от представителей компании, которые утверждали, что могут поставить большое количество высококачественных жилетов индивидуальной защиты для солдат. В результате проверки, проведенной армией, возникло подозрение, что это нестандартное защитное снаряжение, после чего он обратился по этому поводу в полицию.



Ранее предполагалось, что компания CAA пыталась продать дефектные средства индивидуальной защиты украинской армии, которая отказалась их принимать из-за обнаруженных в них дефектов защиты.



В результате возникших подозрений и дополнительных следственных действий, проведенных следователями Лахав 433, по подозрению в причастности к мошенничеству были арестованы руководитель компании, 56-летний житель Тель-Авива, и еще один 26-летний подозреваемый. В связи с опасением перевода средств правоохранительные органы заморозили банковские счета компании, а с таможней ведется работа по изъятию заказанного из-за рубежа оборудования.