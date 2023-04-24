Арест на КПП Алленби: у члена парламента Иордании обнаружили 200 единиц оружия
Член парламента Иордании Эмад Адуан был арестован вечером в субботу на КПП Алленби. Адуан прибыл с тремя большими сумками - и сразу же вызвал подозрение таможенных инспекторов. После обнаружения оружия он был арестован и передан в следственный отдел ШАБАКа.
На пограничном переходе между Адeан заявил, что в его сумках находятся килограммы золота, и даже попытался воспользоваться иммунитетом, который он получил в силу того, что является членом парламента Иордании. После этого его отвели в боковую комнату, где при осмотре сумок были обнаружены 160 пистолетов Glock и Sig-Sauer, а также 17 винтовок М16, которые были уложены в мешки. Вопреки сообщениям, распространенным в иорданских СМИ, никакого золота у него не было.
Адуан был передан ШАБАКу для проведения расследования с целью выяснить, кто его послал, кто дал ему много оружия и каков был его конечный пункт назначения. Оружие, находившееся у него, часто использовалось террористами для совершения терактов, а в последний год резко возросло число попыток контрабанды оружия. По сообщениям из Иордании, семья Адуана находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел Иордании, и предполагается, что иорданский посол встретится с ним в заключении.
За последние три месяца на границе было изъято около 100 единиц оружия - но подобной контрабанды никогда не было, и этот случай может повлиять на хрупкие отношения между Израилем и Иорданией. Адуан является членом Палестинского комитета в парламенте Иордании и считается ярым сторонником палестинцев. Он враждебно относится к Государству Израиль и ранее выражал поддержку террористическим организациям, таким как ХАМАС. Члены его семьи известны как боевики, которые без колебаний ведут перестрелки против палестинского аппарата безопасности.