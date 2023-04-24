



Арест на КПП Алленби: у члена парламента Иордании обнаружили 200 единиц оружия





Член парламента Иордании Эмад Адуан был арестован вечером в субботу на КПП Алленби. Адуан прибыл с тремя большими сумками - и сразу же вызвал подозрение таможенных инспекторов. После обнаружения оружия он был арестован и передан в следственный отдел ШАБАКа.



גורם ממשלתי ירדני שמצוטט בסוכנות "עמון ניוז" אומר כי ממשלת ירדן עודכנה באופן רשמי שחבר פרלמנט ירדני נעצר בישראל באשמת ניסיון הברחת נשק. לדבריו, ממשלת ירדן בוחנת כיצד לטפל במקרה ולהביא לשחרורו בהקדם האפשרי. משרד החוץ הירדני פרסם את תמונתו של הבכיר ואת שמו - עמאד אל עדואן. pic.twitter.com/KJIt2LIJcK — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) April 23, 2023

На пограничном переходе между Адeан заявил, что в его сумках находятся килограммы золота, и даже попытался воспользоваться иммунитетом, который он получил в силу того, что является членом парламента Иордании. После этого его отвели в боковую комнату, где при осмотре сумок были обнаружены 160 пистолетов Glock и Sig-Sauer, а также 17 винтовок М16, которые были уложены в мешки. Вопреки сообщениям, распространенным в иорданских СМИ, никакого золота у него не было.Адуан был передан ШАБАКу для проведения расследования с целью выяснить, кто его послал, кто дал ему много оружия и каков был его конечный пункт назначения. Оружие, находившееся у него, часто использовалось террористами для совершения терактов, а в последний год резко возросло число попыток контрабанды оружия. По сообщениям из Иордании, семья Адуана находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел Иордании, и предполагается, что иорданский посол встретится с ним в заключении.За последние три месяца на границе было изъято около 100 единиц оружия - но подобной контрабанды никогда не было, и этот случай может повлиять на хрупкие отношения между Израилем и Иорданией. Адуан является членом Палестинского комитета в парламенте Иордании и считается ярым сторонником палестинцев. Он враждебно относится к Государству Израиль и ранее выражал поддержку террористическим организациям, таким как ХАМАС. Члены его семьи известны как боевики, которые без колебаний ведут перестрелки против палестинского аппарата безопасности.