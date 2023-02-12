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Арест брата террориста Зубейди: от ран умер палестинский подросток
12.02.2023 18:20 Алина Груднева

Арест брата террориста Зубейди: от ран умер палестинский подросток

В Дженине скончался 14-летний палестинец, получивший ранения в ходе столкновений с ЦАХАЛом во время ареста брата террориста Захарии Зубейди - Джибриля.

Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.

Уточняется, что подросток скончался позже от полученных ранений. Он идентифицирован как 14-летнего Кусаи Радван Вакед. Также сообщается, что ранены были еще два человека.

Напомним, что на бойцов ЦАХАЛа напали во время операции, в результате чего был открыт ответный огонь. Израильские военные подтвердили, что были зафиксированы ранения палестинцев.

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