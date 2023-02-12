



Арест брата террориста Зубейди: от ран умер палестинский подросток

В Дженине скончался 14-летний палестинец, получивший ранения в ходе столкновений с ЦАХАЛом во время ареста брата террориста Захарии Зубейди - Джибриля.



Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.



Уточняется, что подросток скончался позже от полученных ранений. Он идентифицирован как 14-летнего Кусаи Радван Вакед. Также сообщается, что ранены были еще два человека.



Напомним, что на бойцов ЦАХАЛа напали во время операции, в результате чего был открыт ответный огонь. Израильские военные подтвердили, что были зафиксированы ранения палестинцев.