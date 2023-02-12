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Планировал теракты: подробности об аресте брата террориста Зубейди
12.02.2023 15:56 Алина Груднева

Планировал теракты: подробности об аресте брата террориста Зубейди

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о проведении операции по аресту брата террориста Захарии Зубейди - Джибриля в Дженине.

Соответствующее заявление было сделано днем, 12 февраля.

Уточняется, что бойцы ЦАХАЛа совместно с МАГАВ и ШАБАК арестовали брата террориста. Джибриль Зубейди сдался по прибытии израильских сил в дом, где он остановился.

"Зубейди занимается террористической деятельностью против силовых структур и планированием терактов. Его также подозревают в причастности к похищению тела подростка-друза Тирана Феро", - сказано в сообщении.
 

Уточняется, что Зубейди является членом террористической ячейки "Танзим", которая связана с ФАТХом.

В ходе операции по израильским военным открыли огонь и бросали в них камни и взрывные устройства. Солдаты ответили боевыми выстрелами. Уточняется, что в ходе обыска также были обнаружены в автомобиле боеприпасы. 

"Нам известно о сообщениях о ряде вооруженных лиц, получивших ранения в ходе перестрелки. Силы покинули город, сообщений о пострадавших солдатах ЦАХАЛа не поступало", - сообщили военные.

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