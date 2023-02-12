



Планировал теракты: подробности об аресте брата террориста Зубейди

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о проведении операции по аресту брата террориста Захарии Зубейди - Джибриля в Дженине.



Соответствующее заявление было сделано днем, 12 февраля.



Уточняется, что бойцы ЦАХАЛа совместно с МАГАВ и ШАБАК арестовали брата террориста. Джибриль Зубейди сдался по прибытии израильских сил в дом, где он остановился.



"Зубейди занимается террористической деятельностью против силовых структур и планированием терактов. Его также подозревают в причастности к похищению тела подростка-друза Тирана Феро", - сказано в сообщении.



הסתיימה הפעולה בג׳נין. ג׳בריל זביידי, אחיו של זכרייא נעצר לאחר ״סיר לחץ״ על המבנה בו שהה. לפלסטינים 3 מחבלים פצועים בהם שניים קשה. אין נפגעים לכוחות צהל ומגב. pic.twitter.com/iEjFbqGjPe — Or Heller אור הלר (@OrHeller) February 12, 2023

בתום פעילות משותפת של שב״כ, מסתערבי ולוחמי מג״ב איו"ש ולוחמי צה״ל בעיר ג'נין, נעצר היום על בסיס מידע מודיעיני של השב״כ, ג׳בריל זביידי, פעיל תנזים צבאי מהעיר ג׳נין, מעורב בפעילות טרור כנגד כוחותינו, תכנון פיגועים וכן על פי החשד מעורב בחטיפת הגופה של טירן פרו ז״ל>> pic.twitter.com/EZqABPJL82 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 12, 2023

Уточняется, что Зубейди является членом террористической ячейки "Танзим", которая связана с ФАТХом.В ходе операции по израильским военным открыли огонь и бросали в них камни и взрывные устройства. Солдаты ответили боевыми выстрелами. Уточняется, что в ходе обыска также были обнаружены в автомобиле боеприпасы."Нам известно о сообщениях о ряде вооруженных лиц, получивших ранения в ходе перестрелки. Силы покинули город, сообщений о пострадавших солдатах ЦАХАЛа не поступало", - сообщили военные.