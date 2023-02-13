



Арабские лидеры угрожают региональными беспорядками в ответ на действия Израиля

Десятки лидеров и высокопоставленных чиновников из арабских и исламских стран предупредили в воскресенье, что действия Израиля в Иерусалиме и в ПА могут усугубить региональные беспорядки из-за всплеска насилия между Израилем и палестинцами. Встреча в Каире была организована Лигой арабских государств, на ней присутствовали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и президент Палестины Махмуд Аббас и другие высокопоставленные чиновники.



Выступавшие на встрече в заявлениях осудили “односторонние меры” Израиля в Иерусалиме и в ПА, включая снос домов и расширение поселений. Они также осудили визиты израильских официальных лиц в оспариваемое святое место города, которое является священным как для евреев, так и для мусульман.



Назвав Иерусалим “хребтом палестинского дела”, Фаттах ас-Сиси предупредил о тяжелых последствиях любого шага Израиля по изменению статус-кво этого святого места, заявив, что они “негативно повлияют” на будущие переговоры по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

По его мнению такие меры помешают долгожданному решению конфликта на основе сосуществования двух государств, что оставит “обеим сторонам и всему Ближнему Востоку трудные и серьезные варианты”.



Президент Египта, чья страна первой из арабских стран установила дипломатические отношения с Израилем, призвала международное сообщество “укрепить решение о создании двух государств и создать благоприятные условия для возобновления мирного процесса”.



Король Абдалла II также призвал Израиль прекратить нарушения и вторжения в мечеть Аль-Акса.



“Регион не может жить в мире, стабильности и процветании без какого-либо прогресса в палестинском деле”, – сказал он.



Аббас, президент Палестины, заявил, что его администрация обратится к Организации Объединенных Наций и ее агентствам и потребует резолюции для защиты решения конфликта, основанного на сосуществовании двух государств.



“Государство Палестина будет продолжать обращаться в международные суды и организации для защиты законных прав нашего народа”, – сказал он.



Воскресная встреча в Каире опубликовала заключительное заявление, в котором осудила “системную политику Израиля, направленную на искажение и изменение арабской и исламской культуры и идентичности Иерусалима”. В коммюнике также содержится призыв к Международному уголовному суду продолжить расследование и привлечь к ответственности лиц, ответственных за предполагаемые военные преступления Израиля и преступления против человечности.