



Амос Ядлин: израильское правительство должно быть жестче в отношении "Хизбаллы"

Бывший директор Института стратегических исследований INSS и в прошлом глава военной разведки АМАН Амос Ядлин считает, что отсутствие жесткого ответа на агрессивные выпады шиитской партии и уклончивость в оценках ситуации на северной границе только увеличивает самоуверенность Насраллы. В результате у «Хизбаллы» может сложиться ложное впечатление, что в случае атаки по газовым платформам серьезного военного ответа не последует.



Ядлин считает, что необоснованная уверенность сторон в том, что противник "не заинтересован в большой войне", как раз и может стать пусковым моментом для широкомасштабных военных действий. По его мнению, Израиль должен был не только уничтожить БПЛА "Хизбаллы", когда тот вторгся в воздушное пространство над экономической зоной Израиля, но и дать понять Насралле, что такие провокации могут привести к войне как в 2006 году.



Также аналитик призывает начать добычу газа на месторождении "Кариш", как было запланировано. Израиль имеет на это законное право, и ливанская сторона на переговорах его не оспаривает. Это наглядно продемонстрирует, что Иерусалим не боится реакций "Хизбаллы".



Ядлин настаивает на том, что Израиль должен дать понять, что не будет вести переговоры под угрозами и уж тем более под огнем. Любая атака "Хизбаллы" должна положить конец переговорам.