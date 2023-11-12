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Amnesty International обвиняет Израиль в "ликвидации целых семей"
12.11.2023 22:45 Алина Груднева

Amnesty International обвиняет Израиль в "ликвидации целых семей"

Петицию правозащитников Amnesty International с обвинениями в адрес Израиля подписали более миллиона человек.

В документе призывают к немедленному "прекращению огня" в Газе и обвиняют Еврейское Государство в "уничтожении целых семей".

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"Власти Израиля продолжают дегуманизировать палестинцев в своей риторике, бомбя переполненные лагеря беженцев, больницы и школы, находящиеся в ведении ООН, а также пекарни, мечети и церкви, дороги и дома", - сказано в документе.

По словам правозащитников, заложники, удерживаемые террористами в Газе, по-прежнему подвергаются риску.

"Неизбирательные ракетные обстрелы Израиля подвергают опасности гражданское население", - добавили в петиции Amnesty International.

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