



Аббас пытается остановить "израильскую эскалацию"

В ПА заявили, что Махмуд Аббас "ведет интенсивные контакты" с соответствующими сторонами, чтобы остановить "израильскую эскалацию" против палестинского народа.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудейне, сообщает WAFA.



Абу Рудейне подчеркнул, что международное сообщество, особенно администрация США, должны незамедлительно вмешаться, чтобы остановить эту продолжающуюся "израильскую эскалацию", пока не стало "слишком поздно". Также представитель Аббаса отметил, что международное сообщество должно положить конец "своей политике осуждения и молчания, которая только поощряет оккупацию к совершению новых преступлений против палестинского народа".