



Аббас: Наступление на Рафиах направлено на изгнание палестинцев из Газы

Офис президента ПА Махмуда Аббаса утверждает, что объявленный премьер-министром Биньямином Нетаниягу "план военной эскалации в Рафиахе" на южной границе Газы направлен на изгнание палестинцев со своей земли.



Офис Аббаса, главы ПА, которая осуществляет частичное самоуправление в Иудее и Самарии, заявил, что возлагает ответственность за последствия этого плана как на израильское правительство, так и на администрацию Байдена.



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Председатель ПА призывает Совет Безопасности ООН прислушаться, "потому что этот шаг Израиля угрожает безопасности и миру в регионе и во всем мире. Он переходит все красные линии", - говорится в заявлении.

