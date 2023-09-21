



Аббас готов к "промежуточному урегулированию" с Израилем



Глава Палестинской автономии Абу Мазен сообщил Саудовской Аравии, что он готов перейти к промежуточному урегулированию с Израилем в рамках соглашения о нормализации отношений.



Аббас не будет настаивать на данном этапе на обязательстве создания палестинского государства - а только на израильском заявлении о приверженности концепции двух государств. До сих пор Абу Мазен отрицал в силе любое предложение о промежуточном урегулировании и отказывался обсуждать такой план.



В ходе переговоров палестинской делегации в Эр-Рияде было достигнуто понимание того, что в ходе промежуточного урегулирования Израиль должен будет перевести часть районов С, составляющих около 60% территории Иудеи и Самарии, в статус районов А - под контроль Палестинской автономии.



Палестинцы также потребовали от Саудии настоять на упоминании того, что Восточный Иерусалим является будущей столицей палестинского государства.



Новая палестинская позиция была сформулирована после того, как Абу Мазен пришел к выводу, что совершил грубую ошибку, выступив против соглашений Авраама, и что палестинцам лучше добиваться координации позиций с Мухаммедом бин Салманом, а не рисковать противостоянием с ним.



Одновременно формируется список требований Саудии по палестинской проблеме. Среди них:



Открытие представительств ООП в Вашингтоне, прекращение санкций против бюджета ПА из-за средств, идущих на зарплаты террористам в тюрьмах, повышение статуса наблюдателя и переход Палестинской автономии к статусу полноправного члена ООН, открытие американского консульства в Восточном Иерусалиме.



Кроме того Саудия требует от США замораживания строительства новых поселений, наброски планов в отношении палестинцев в зоне С и план укрепления палестинских механизмов безопасности. Сейчас неясно, все ли это требования или только часть списка, но окружению премьер-министра эти требования известны, так же как и окружению министров Дермера и Смотрича.

