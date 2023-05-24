



Зачем заниматься экономикой?

Прошли те времена, когда правительство Нетаниягу гордилось стабильностью и силой израильской экономики, достойно пережившей «корону» и избежавшей мирового кризиса. Эти достижения объявлялись личной заслугой премьера, чему благодарные израильтяне были готовы поверить. Но подобных разговоров что-то давно не слышно. Можно было бы предположить, будто у нас по-прежнему все настолько благополучно, что и обсуждать нечего, но вся страна знает, что это не так.



Темпы экономического роста снижаются, закрываются фирмы и предприятия. Увольнения идут даже в привилегированной сфере цифровых технологий. Все больше людей теряют работу, а цены тем временем растут, инфляция почти в два раза превышает установленный максимум - и это еще не предел.



Только что Банк Израиль снова повысил ключевую процентную ставку. Это означает, что вырастут все выплаты по кредитам, прежде всего машканта (ипотека). А ведь это подорожание - не первое и далеко не последнее. В сумме взносы по машканте за год увеличились более чем на тысячу шекелей в месяц.



Израильтяне в среднем тратят на погашение квартирных ссуд более 40% дохода; практически, целую зарплату в семье с двумя работающими взрослыми. При одном работающем взять ипотечную ссуду нереально, а с нынешними процентными ставками на это способна не каждая семья с двумя зарплатами. Неудивительно, что спрос на машканту падает, рынок жилья уходит в стагнацию - но квартиры не дешевеют. Банки борются за клиентов, предлагая им льготные условия за свой счет. Можно было бы порадоваться, что хоть где-то минус на минус дает плюс в виде выгоды для простых граждан. Но этот праздник будет продолжаться недолго - ни один банк не работает себе в убыток.



От подорожания жилья и машканты больше всего страдают самые уязвимые слои населения: новые репатрианты, родители-одиночки, молодые семьи. У большинства из них нет запасных вариантов в виде другой недвижимости или финансовой «подушки». Чтобы не оказаться на улице, они должны либо тратить деньги на аренду, которая растет вместе с остальными ценами, либо отказывать себе во всем ради покупки квартиры. Рассчитывать на государство бесполезно - в Израиле не существует нормальной доступной программы социального жилья.



Кое-кто винит в происходящем Банк Израиля - ведь это он повышает ключевую ставку. Председатель фракции "Яадут а-Тора" Исраэль Айхлер даже потребовал от главы банка подать в отставку. В данном случае это называется - нашли крайнего. Центробанк делает то, что может и должен - борется с инфляцией средствами, которые у него есть. Другие, более действенные рычаги остаются в руках правительства.



А что же правительство? Оно отменило почти все реформы и отдельные статьи закона о хозяйственном регулировании, направленные на борьбу с подорожанием. Вероятно, у него есть более важные дела. Или оно полагает, что заниматься экономикой бесполезно: дело хлопотное, требующее больших усилий и средств, а их с взять неоткуда, бюджет и так растащили по кусочкам.



Остается надеяться, что все как-нибудь наладится само собой и можно будет гордо отчитаться перед избирателями за свои успехи. А если не наладится, то в нашей жизни так часто случается какой-нибудь форс-мажор вроде ковида или войны, что всегда есть шанс списать на них все экономические неприятности. Даже сейчас при желании можно найти виноватых и направить против них народное возмущение - тех же харедим, которые шантажом добились для себя дополнительного финансирования в ущерб остальным. Не случайно на фоне скандала вокруг «фонда арноны», созданного в пользу ультраортодксальных муниципалитетов, почти незамеченным прошел план повышения самой арноны в следующем году на 2,7%. А бесцеремонная дележка бюджета заслонила от внимания общества тот факт, что сам проект бюджета уже не вполне актуален - он составлен на основе данных трехмесячной давности, которые, в отличие от нынешних, еще внушали какой-то оптимизм. Так что его придется пересматривать еще до конца года и, возможно, проводить больше сокращений и затягивать пояса туже, чем планировалось. Но зачем заранее говорить о грустном…



Так или не так рассуждают те, кто управляет государством, но трудно не заметить, что экономика отодвинута на второй план. Может быть, причина в том, что власти научились справляться… нет, не с инфляцией и кризисом, а с протестами, вызванными этими причинами. Для этого достаточно всего-навсего немного снизить отдельные цены, чтобы потом их снова поднять.



Впрочем, большинство граждан даже не выйдет на улицу из-за кредитной ставки и цен на фрукты. Они будут покупать меньше, месяцами ждать очереди к врачу, отдавать детей в переполненные классы, влезать в новые долги, чтобы погасить старые, жаловаться друг другу на невозможные цены. Но когда придут очередные выборы, они снова поддадутся магии политических лозунгов, забыв о насущных экономических проблемах. Стоит ли удивляться, что сами наши избранники так легко об этом забывают?