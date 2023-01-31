



Зачем Путину евреи?

Накануне Международного дня Холокоста весь мир облетела фотография двух руководителей российской еврейской общины на приеме у президента. В конце встречи главный раввин России Берл Лазара поблагодарил Путина за то, что «сегодня в России евреи действительно чувствуют себя комфортно».



Мы знаем, что комфортно далеко не всем, что тысячи евреев впопыхах бежали в Израиль, не желая оставаться в стране-агрессоре и не веря в свое будущее в ней. Но факт, что многие остались, а кто-то и вправду чувствует себя в безопасности, когда видит главных евреев России на приеме в Кремле.



История необъяснимой симпатии Путина к евреям с началом войны обрела новый аспект. Российская пропаганда постоянно называет правительство Украины нацистским режимом и обвиняет его в антисемитизме, унаследованном от Бандеры и пособников немецких оккупантов. Когда журналист итальянской газеты спросил у главы МИД Лаврова, как еврей Зеленский может быть антисемитом, министр с перепугу договорился до еврейских корней Гитлера. Это вызвало возмущение Израиля и всего мирового еврейства (что вполне закономерно), и Путину даже пришлось извиняться за слова Лаврова перед Беннетом (а вот это уже удивительно!).



Между тем, путинские пропагандисты, которые обычно не стесняются в выражениях, говоря об украинском президенте, почти никогда не задевают его национальность. И хотя на официальных каналах РФ постоянно говорят о том, что за Украину воюют «наемники» из разных стран, об израильтянах речь не заходит, хотя известно, что среди добровольцев ВСУ есть граждане Израиля. Еврейское государство не входит в категорию «друзья России», но нет его и в списках ее врагов. Попытки запретить в России деятельность Сохнута закончились ничем, и еврейская община отделалась легким испугом: границы не закрыли, сотрудники «Сохнута» продолжают работать, как и сотни еврейских организаций на территории страны.



Зачем же Путину евреи, особенно сейчас, когда на карту поставлено так много? С чисто стратегической точки зрения Израиль не слишком ценный союзник для России и не такой уж опасный противник, поскольку для открытой войны между двумя странами нет повода. Даже потенциальные поставки израильского оружия Украине не смогли бы всерьез изменить ситуацию на фронтах, да и в Кремле наверняка догадываются, что такие поставки есть. Более реальной причиной могли бы быть еврейские деньги, которые крутятся в российской экономике. Но власть в любой момент может отобрать капиталы у кого угодно - у евреев и у своих.



Возможно, все дело в том, что игра в дружбу между Россией и евреями, Россией и Израилем сегодня особенно важна для амбициозного лидера, которого боится и ненавидит большая часть планеты. На фоне «дипломатических успехов» России в Африке и других странах третьего мира ее доверительные отношения с развитым демократическим государством, ближайшим партнером США, - серьезный козырь. Не стоит также забывать, что рассказы об украинском антисемитизме адресованы всему мировому еврейству, и пусть оно не склонно верить России, но зато поверит Израилю.



Тут мы подходим к самому интересному моменту. Кремль продолжает так активно разыгрывать еврейскую карту, потому что у него это получается. Дело не только в том, что среди израильтян с украинскими корнями многие не в силах забыть Бабий Яр и родных, погибших от рук местных полицаев. Не в том, что в последние годы только Израиль поздравляет Путина с Днем Победы и благодарит за освобождение Освенцима, только у нас ветераны на параде надевают советские ордена. Игру Москвы уже много лет поддерживает израильское политическое руководство - и прежнее, и нынешнее, оно же предыдущее.



Нет, ни у кого из наших лидеров нет иллюзий по поводу российского режима и войны в Украине. Никто не даст ломаного шекеля за дружеские заверения Путина. Но ни правым, ни левым израильским политикам не хочется никаким боком вмешиваться в конфликт России и Украины, или, как говорят на иврите, «лезть со здоровой головой в больную постель». У нашей страны нет здесь геополитических интересов и нет причин наживать себе врагов даже из чувства справедливости и человеческого сострадания к жертвам войны. Мы не стали врагами Украины, как хотелось бы Путину, мы оказывали и оказываем ей гуманитарную помощь, но в свете всеобщей солидарности с Киевом этого мало. Для нейтралитета нужны веские основания, и у Израиля таких оснований два. Первое - необходимость свободно бомбить иранские объекты в Сирии - выглядит в глазах мирового сообщества не слишком убедительно. А вот забота о безопасности евреев России - вполне уважительная причина держаться в стороне от чужой войны. Тем более что войн нам хватает и своих.

