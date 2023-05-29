



Ядерная угроза и политический шантаж

Мы привыкли, что внешняя угроза служит власти дежурной страшилкой, когда дела в стране идут не слишком хорошо. Последние пару десятков лет правительство так часто кричало «Бомба! Бомба!» и «Иран! Иран!», что народ почти перестал на это реагировать. В обществе росло число скептиков, которые требовали от политиков заняться насущными проблемами экономики, образования, социальной сферы и т.п., а не переводить стрелки на кровожадных аятолл и их ядерную программу, которые якобы требуют первоочередного внимания и первоочередных финансовых вложений в оборонное ведомство.



И вот эти пожелания начали сбываться, но не так, как нам хотелось бы. Сегодня правительство с утра до вечера решает исключительно внутренние (чтобы не сказать - личные) вопросы, пытаясь сохранить коалицию, торгуя обещаниями и статьями бюджета. Как говорится, за что боролись…



Но страшные истории про иранскую ядерную бомбу, которая вот-вот упадет нам на голову, никуда не делись. Теперь их распространяют левые журналисты - часто те же, кто прежде высмеивал Нетаниягу за его одержимость Ираном. Теперь они сетуют, что правительство игнорирует угрозу безопасности и самому существованию государства.



Между тем, опасность существует независимо от того, как к ней относятся левые или правые, правительство или оппозиция, раздувают они ее или замалчивают. В последнее время Иран значительно продвинулся в своей ядерной программе. По данным американской разведки, он скоро получит достаточное количество обогащенного урана, чтобы произвести несколько бомб. Поскольку это сообщение было сделано в конце марта и назывался срок в две недели, можно догадаться, что этот уран у иранцев уже есть. Вторая плохая новость заключается в том, что оставшаяся работа над оружием займет всего несколько месяцев, а не два года, как предполагали наши эксперты. И наконец, есть информация о завершающей стадии строительства подземного ядерного объекта, который будет неуязвим даже для самых мощных глубинных бомб.



Это уже не спекуляции СМИ, а подтвержденные факты. Почему же правительство молчит о том, о чем раньше кричали со всех трибун? Почему не слышно ни о каких решительных действиях? Наверняка мы многого не знаем, и какие-то шаги могут предприниматься в обстановке чрезвычайной секретности. Но само по себе то, что эта прежде горячая тема ушла с официальной повестки, заставляет задуматься. Неужели нашим руководителям нечего ответить на новые вызовы?



В последнее время то и дело звучат разговоры о том, что Израиль теряет репутацию сильнейшего в регионе государства с самой боеспособной армией. Поводом для них стала юридическая реформа и бурные общественные протесты против ее осуществления, затронувшие даже армию. Наши враги тут же начали повторять друг за другом: Израиль в кризисе, власть не контролирует ситуацию, население деморализовано и вообще дни «еврейского проекта» сочтены. Больше всех об этом твердят идеологи Хизбаллы. Шейх Насралла даже упомянул «провальное» отступление Израиля из Газы и Южного Ливана, которое якобы стало концом доминирования «сионистов» на Ближнем Востоке. Учитывая, что оба отступления случились около 20 лет назад, экскурсы Насраллы в прошлое не вызывали бы особой тревоги, если бы не очевидное растущее обострение на северной границе.



Засланный в Израиль боевик Хизбаллы не смог осуществить теракт, и все же ему удалось перейти границу и перемещаться по нашей земле достаточно долго. На Голанах Партия Аллаха и Иран вербуют сирийцев для постоянного наблюдения за нашей территорией. На днях ЦАХАЛ сбил беспилотник, прилетевший со стороны Ливана.



Все это больше похоже на разведку, чем на провокации с целью развязать войну. Хизбалла прощупывает слабые участки израильской обороны, но нападать не спешит, предпочитая держать противника в напряжении. Вероятно, причина в том, что боссы группировки в Иране хотят обеспечить своим ядерщикам те самые несколько месяцев для завершения разработок. Чтобы предотвратить атаку Израиля на пока еще уязвимые ядерные объекты Тегерана, Хизбалла намекает на возможность новой Ливанской войны, которая может перейти в войну на два, а то и на три фронта (включая палестинскую интифаду в Иудее и Самарии). Расчет делается на то, что Израиль поостережется атаковать Иран и открывать таким образом уже четвертый фронт. А может быть, террористы ждут отмашки и нападут в тот момент, когда Тегеран сам будет готов вступить в военное противостояние.



Но не исключено также, что заявления Насраллы - всего лишь пропагандистский блеф, приуроченный к сложной внутренней ситуации в Израиле. Шейх и его приспешники прекрасно понимают, что антиправительственные митинги не влияют на «сдерживающую силу» Израиля и его возможность вести войну. Но понимают они также, что их провокационные речи будут цитироваться в израильских СМИ и станут еще одним фактором дестабилизации общества. Так и происходит: противники Нетаниягу усердно убеждают общество в том, что страна на краю пропасти, даже Хизбалла нас больше не боится, а Иран каждый день испытывает новые ракеты и вот-вот станет ядерной державой.



Кого же слушать? Нынешних паникеров? Или их оппонентов справа, которые из года в год приучали нас к мысли, что прямого столкновения не избежать, а теперь как будто не замечают приближения критического момента? Означает ли это, что нас обманывали столько лет подряд? Или жажда власти настолько затуманила головы руководителям страны, что они ничего, кроме нее, не видят?



Но скорее всего, иранская тема снова возникнет, когда в ней появится необходимость. Например, если задачу выживания коалиции уже нельзя будет решить «мирным» путем, или перед очередными выборами. Тогда соперники поменяются ролями: одни будут кричать: «Бомба! Иран!», а другие - обвинять их в нагнетании паники. И нам опять придется выбирать, во что верить: в ядерную угрозу или в политический шантаж. Неизвестно, впрочем, что хуже.





