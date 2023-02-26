



Воля народа

На днях опрос населения открыл нам удивительную вещь. Оказывается, для большинства израильтян судебная реформа, об которую ломают копья политики и журналисты, против и в поддержку которой не стихают митинги - так вот, для многих выход этой реформы на первый план политической реальности стала абсолютной новостью. Даже большая часть избирателей Ликуда не имела о ней сколько-нибудь ясного представления. Нет, о том, что реформа рано или поздно должна быть проведена, говорили много и давно. Но эти планы казались неопределенными и неконкретными. И вот она явлена нам, что называется, во плоти, в форме законопроектов, которые уже принимаются Кнессетом. Почему, собственно, нет? Ведь такова воля народа. Народ для того и выбрал правительство, чтобы оно проводило реформы и принимало законы, а какие - ему, правительству лучше знать.



Так утверждают правящие круги. Народ, между тем, негодует и недоумевает. Более 50% опрошенных высказываются против перемен во взаимоотношениях суда и власти, а 14% затрудняются с ответом. Противников реформы явное большинство, но их поезд уже ушел - народ имеет право выражать свою волю только на избирательных участках.



Если спросить сегодня тех, кто голосовал за Ликуд, за ультраправые партии или ультраортодоксов, думали ли они во время выборов о пресловутой реформе, честный ответ скорее всего будет отрицательным. У простых людей другие приоритеты - они беспокоятся о безопасности и возможности прокормить семью, разделяют основные ценности тех или иных движений, уважают конкретных лидеров, следуют традициям своего окружения или указаниям духовных лидеров и т.д. Чаще всего они готовы "в нагрузку" принять и поддержать законы и реформы, не имеющие отношения к их нуждам. Но иногда эти инициативы становятся для них неприятным сюрпризом.



Здесь мы сталкиваемся с двумя очень важными вопросами. Первый: как и почему приходят к власти те или иные политические силы? И второй: означает ли победа этих сил на выборах полный карт-бланш, или, как говорят в Израиле, мандат на принятие политических решений?



Вопрос о мандате власти впервые остро встал в период мирных соглашений Осло. Тогда правый лагерь настаивал, что Рабин и его кабинет не имеют права заключать эти договоры от имени народа Израиля. Левые в ответ доказывали, что это именно то, чего хочет народ, проголосовавший за правительство и его лидера. Многотысячные демонстрации протеста и усилившиеся теракты не возымели никакого действия - соглашения были одобрены и подписаны, поскольку воля народа, то есть большинства, уже проявилась на выборах. Выходит, все, кто не большинство, - уже не народ?



Еще более парадоксальная ситуация сложилась в 2003 году, когда Ариэль Шарон пришел к власти во главе Ликуда и объявил план размежевания с Газой. Это был гром среди ясного неба - избиратели Ликуда не ждали ничего подобного от недавнего ястреба Шарона. План критиковали и правые, и левые, против него высказывалось около 65% израильтян, страну сотрясали массовые выступления. И что же, помешало ли это Шарону осуществить задуманное? Разумеется, нет: ведь он был уверен, что у него «есть мандат». Несколько министров - противников размежевания было в срочном порядке уволено; инициатива по проведению всенародного референдума отвергнута Кнессетом, Израиль ушел из Газы. Последствия мы все знаем.



Реформа судебной системы тоже будет проведена, несмотря на протесты. В этом можно не сомневаться. Но когда мы выражаем недовольство царственными замашками Нетаниягу, следует помнить, что Биби - далеко не первый царь в государстве Израиль и скорее всего, не последний. Вся наша политическая система предполагает неограниченную власть народных избранников и их лидера, по меньшей мере, на одну каденцию. Непонятно, зачем они вообще пишут предвыборные программы, зачем мы их обсуждаем и сравниваем, - ведь, в конечном итоге, руководители государства делают то, что считают нужным, ссылаясь на волю народа. Народу же остается покорно стоять на обочине, наблюдая, как правительство идет к своим целям, размахивая мандатом, и надеяться, что на следующих выборах мы не совершим таких ошибок…



Но выборы проходят, и все начинается с начала. Мы снова голосуем за самое важное: за безопасность, демократию, здоровую экономику, сильное образование и здравоохранение, поддержку слабых слоев населения - что там еще обещают нам политики? Вместо этого мы получаем уступки врагам или ограничение полномочий суда. И все это объявляется волей народа.



Что-то нужно менять в системе, и прежде всего не в судебной, а в политической. Например, стоило бы дать избирателям право отзывать депутатов, не оправдавших доверия. Обязать членов Кнессета и министров персонально отчитываться о сделанной работе. Можно также пересмотреть или вовсе отменить голосование по спискам, которые формируются путем внутренних партийных интриг или по прихоти председателя партии. Ввести институт независимых кандидатов. Принять закон о референдуме, чтобы знать, чего действительно хочет народ. Да, организация референдумов обходится дорого, но не дороже, чем иные сомнительные законы, которые не живут дольше одной каденции.



Все это звучит наивно и даже немного по-советски, и наверняка специалисты-политологи знают более эффективные методы контроля граждан над действиями избранной власти. Но факт, что сейчас у нас нет никакого контроля - бюрократизированный и несовершенный институт выборов не в счет, а митинги протеста, обличительные статьи и перекрытые улицы никогда ни на что не влияли.



Беда в том, что система не в состоянии сама себя реформировать, ведь на ее толстом суку сидят цари и их придворные, интересанты и амбициозные честолюбцы, интриганы, любители власти и денег и, возможно, несколько честных и порядочных людей, которые бессильны что-то изменить. Получается замкнутый круг, из которого Израилю может помочь вырваться только ясно выраженная воля народа.

