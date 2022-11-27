



Убийцы среди нас

Недавно израильтянам напомнили, что они могут быть убиты, просто переходя улицу около дома. Нет, не арабским террористом (к этому мы подсознательно готовы), не пьяным лихачем-водителем, как это, увы случается, во всем мире, а своим соседом-евреем. Именно поэтому трагическая и нелепая смерть Юрия Волкова потрясла общество сильнее, чем иные теракты.



На месте убийства рукописный плакат сообщает, что погибший был ни в чем не виноват, а просто оказался «не в то время, не в том месте и рядом не с тем

человеком». Тут сразу возникает закономерный вопрос: а почему «не тот человек» спокойно разъезжал по нашим улицам, нарушая ПДД, и носил с собой опасное оружие, которое, полиция, кстати, до сих пор не может найти? Этот вопрос становился все актуальнее, по мере того как общественность узнавала все новые факты об убийце - 23-летнем жителе Холона Ади Мизрахи. О том, что он пытался замести следы преступления и натравил собаку бойцовой породы на полицию, когда его пришли задерживать. О том, что в прошлом его судили за шантаж: Ади и его брат угрожали хозяйке съемной квартиры, требуя от нее переписать недвижимость на их имя. «А что, так можно было?» - невольно подумают тысячи людей, которые, подобно семье Волковых, долгие годы вкалывают с утра до ночи и отказывают себе во всем, собирая деньги на покупку жилья. Как выяснилось – да, можно, а если не получится, то за это присудят лишь общественные работы, как произошло с молодым Мизрахи. Вероятно, ему просто не повезло, а какой-то другой бандит не попался полиции и без лишнего шума «отжал» чужую квартиру. Теперь уже легко поверить, что такое возможно в нашем государстве, которое мы привыкли считать правовым.



«Но это же настоящая мафия!» - воскликнет читатель. Так и есть – по данным журналистов, Мизрахи связан с известной преступной группировкой Абу-Сайяф из Яффо. Почему же он не за решеткой? Еще один резонный вопрос. Ведь Мизрахи задерживался и второй раз, за кражу, но тут дело даже не дошло до суда и было закрыто в рамках досудебной сделки.



Досудебные сделки – позор нашей юридической системы. Именно благодаря им преступники выходят сухими из воды, а убийцы, грабители и мошенники разгуливают на свободе. Суть сделки в том, что подсудимый заключает с полицией договор: он сотрудничает со следствием, подписывает признательные показания, сдает сообщников, сообщает другую ценную информацию – а взамен получает максимально мягкое наказание или даже закрытие дела. Достижение досудебной сделки считается большим успехом адвоката, поэтому каждый защитник стремится к этому результату.



Для полиции это тоже выгодное решение: преступление считается раскрытым, что засчитывается в плюс следователям. Вот почему не стоит удивляться, что не только рядовые бандиты, но и главари мафии большую часть времени проводят не в тюрьме, а на воле, продолжая свою преступную деятельность.



Как правило, полицейские стараются не обременять себя «мелкими» делами, которые не вызывают общественного резонанса и не принесут им славы и должностных повышений. Совсем другой поворот – расследование против известного актера, журналиста, политика, а то и самого премьер-министра. Тут вам и интервью на телевидении, и имидж борцов с коррупцией, и перспективы успешной карьеры, а на все остальное не стоит тратить время.



Видимо, убийство Юрия Волкова тоже казалось следователям незначительным и неинтересным делом, которое можно спустить на тормозах и не сильно

заморачиваться. Поэтому изначально убийце было предъявлено обвинение всего лишь в «причинении смерти по неосторожности». Только после шума, поднятого вСМИ и социальных сетях, дело переквалифицировали в «преднамеренное убийство».



Если бы эта трагедия прошла незамеченной, как многие подобные инциденты, то преступник, вероятнее всего, вскоре снова оказался бы на свободе и убил еще кого- нибудь, теперь уже абсолютно уверенный в своей безнаказанности. Кстати, защитник Мизрахи считает, что у его клиента до сих пор есть шанс выйти сухим из воды, – ведь в момент преступления его лицо было скрыто шлемом, а орудие убийства так и не найдено. Авось полиция устанет искать прямые доказательства преступления и согласится на досудебную сделку.



Безнаказанность – главная причина разгула преступности в Израиле. Ее создает наша порочная система досудебных сделок, попустительства полиции и адвокатских уловок. Порой кажется, что в тюрьме у нас сидят лишь две категории израильтян (не считая террористов) – те, у кого не хватило денег на хорошего адвоката, и те, чье осуждение вызвало широкую огласку или стало политической сенсацией.



Помнится, во время скандального процесса Моше Кацава, обвиненного в сексуальных домогательствах, кое-кто ему даже сочувствовал, ведь ни один хозяин мелкого магазинчика или начальник офиса не был осужден за приставания к сотрудницам. А вот Кацаву пришлось за это расплачиваться, поскольку он был президентом.



Иными словами, правосудие у нас выборочное, не всегда в пользу богатых и высокопоставленных, но от этого оно не становится более справедливым. И это ни для кого не секрет, не случайно цель кампании, поднятой в соцсетях и медиа, - добиться для преступника максимально жесткого приговора. Кроме того, многие требуют обнародовать имена судей и следователей, которые позволили Мизрахи два раза подряд избежать наказания. Спасибо журналистам и неравнодушным гражданам, но не могут же они постоянно контролировать работу правоохранительных органов и следить, чтобы преступники не уходили от ответа. Если так будет продолжаться, израильтяне скоро начнут организовывать отряды самообороны против бандитов и мафии. Это будет нетрудно, ведь в каждом втором доме есть оружие. Но в таком случае зачем нам полиция и суды? Только для того, чтобы ловить на злоупотреблениях политиков и зарабатывать популярность на громких делах? А тем временем мафиози и убийцы будут жить среди нас и убивать людей.



Автор: Ирина Петрова.