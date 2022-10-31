



Своих бьют, но чужие не боятся

Недавно левая правозащитная организация «Еш Дин» выложила в сеть видео, на котором якобы солдат ЦАХАЛа помогает поселенцам атаковать палестинцев в Самарии. Депутат от МЕРЕЦ Моси Раз тут же потребовал от министра обороны «принять меры». В армии провели проверку, выяснили, что речь идет не о военнослужащем, но расследование продолжается.



Почему-то никто из правозащитников не опубликовал кадры поджога еврейских автомобилей в районе Силуан, ни один политик не обратился к арабским депутатам с требованием повлиять на своих избирателей. Очевидно, что этот акт вандализма – дело рук израильских арабов, как и многие организованные беспорядки, и даже теракты. Однако бороться с этими явлениями у израильских сил безопасности получается гораздо хуже, чем защищать жителей автономии от поселенцев.



Казалось бы, и те, и другие – граждане Израиля, но наказание во много раз чаще обрушивается на евреев. Да и добровольных помощников у армии и полиции здесь больше, начиная с левых журналистов, которые всегда оказываются на месте, когда можно в чем-то обвинить армию и поселенцев, и кончая теми же палестинцами, добросовестно снимающими на телефон свои стычки с еврейскими соседями.



Некоторые левые политики открыто заявляют, что все зло в стране – от поселенцев. Эта откровенно ненавистническая позиция не мешает им избираться в органы власти, занимать важные посты и делать карьеру. Да, евреи, которые считают израильских арабов угрозой для безопасности, тоже встречаются, но их называют радикалами, националистами, а в полемическом угаре - даже фашистами, и возможное вхождение в правительство их сторонников объявляют катастрофой для страны.



Власти и спецслужбы очень серьезно относятся к так называемому еврейскому террору. ШАБАК умело внедряет своих агентов в ультраправые радикальные организации, которые действительно чаще всего опираются на жителей поселений в Иудее и Самарии. Правда, наличие такого агента в свое время не помешало (а может быть, способствовало?) убийству Ицхака Рабина, а сам убийца проживал в центре страны.



Справедливости ради надо сказать, что радикальные исламистские группировки и их активисты в арабском секторе находятся под таким же, если не более плотным колпаком ШАБАКа и полиции. И все же контролировать поселенцев у государства получается гораздо лучше. Может быть, дело в том, что большинство из них – законопослушные граждане, в целом не одобряющие насилие? Они работают, платят налоги, не занимаются криминальной деятельностью. Их жизнь абсолютно прозрачна, поэтому ничего не стоит выявить в этой среде правонарушителей, которые даже скрываться толком не умеют, да и не хотят. Неудивительно, что полиция без труда отслеживает каждый шаг членов той же «Молодежи холмов».



Что касается беспорядков, организованных израильскими арабами – взять тот же массовый поджог машин в Силуане, - то тут преступников даже не разыскивают, поскольку это бесполезно. Слава Богу, никто не пострадал, а материальный ущерб покроют страховые компании. Владельцам сожженных машин даже в голову не придет подавать в суд, да и на кого? На соседнюю деревню? Такой шаг тут же будет истолкован левыми кругами как дискриминация арабского населения. В то же время, суды буквально завалены исками арабских адвокатов, обвиняющих поселенцев в порче палестинского имущества, отторжении земельных участков и прочих грехах. Никаких доказательств не требуется, достаточно наличия еврейского поселения недалеко от пострадавших владений, да и вообще – существования на этой земле евреев.



В отношении арабской израильской общины всегда действовал принцип невмешательства, основанный на опасении спровоцировать конфликт и… обидеть. Левое крыло израильской политики из года в год внушало обществу чувство вины перед арабскими гражданами. За что? Вероятно, за то, что еврейское государство принесло на их землю демократию, просвещение, современную медицину и технический прогресс. Руководители страны верили, что арабы Израиля оценят преимущества жизни в свободной стране, особенно в сравнении с нищими и бесправными жителями палестинских территорий, и станут лояльными гражданами. На деле оказалось, что можно прекрасно сочетать пользование всеми правами, льготами и пособиями, которые предлагает государство, с ненавистью к этому государству, с открытым сочувствием к палестинским террористам и даже с участием в терроре. Сегодня это очевидно, но власти не знают, что с этим делать. Они еще могут отслеживать деятельность известных пропалестинских и исламистских движений, но не в силах предотвратить нападения террористов-одиночек и стихийные хулиганские выходки.



Такая сдержанность приводит лишь к тому, что среди израильских арабов только усиливаются протестные настроения. Участники беспорядков в мае прошлого года окончательно убедились, что полиция не может справиться с арабским бунтом, а государство не хочет вводить войска в Лод, Хайфу и Яффо. Власть опасается разбудить гнев арабской улицы, ну, а гнева поселенцев не боится никто. Самое опасное, что могут сделать евреи Иудеи и Самарии, – устроить демонстрацию с израильскими флагами, в крайнем случае, брызнуть газом из баллончика в сторону солдат - и тут же оказаться в камере. При этом само проживание в поселении уже делает человека потенциальным подозреваемым в агрессии против палестинцев. Иными словами, поселенцы, в отличие от израильских арабов, несут коллективную ответственность за живущих среди них правонарушителей. На простом языке этот подход называется «Бей своих, чтобы чужие боялись». Но «чужие» не боятся, а лишь все больше убеждаются в своей безнаказанности.



Дальше станет только хуже, если мы не откажемся от двойных стандартов, не начнем наказывать всех преступников и защищать всех мирных жителей, наделять всех граждан, независимо от места жительства и принадлежности к той или иной общине, не только правами, но и обязанностями, и требовать их исполнения. Это сложная задача в такой стране, как Израиль, но другого выхода нет.