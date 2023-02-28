



Страна, где убивают евреев

Если бы не акции возмездия, проведенные разгневанными поселенцами, убийство двух братьев из поселения Хар-Браха прошло бы почти незамеченным на фоне нескончаемых протестов против судебной реформы. Судя по реакции масс, страшнее этой реформы в Израиле до сих пор ничего не случалось; с ней не сравнятся ни войны, ни интифады, ни недавняя смерть двух молодых ребят - событие печальное, но, увы, рутинное для нашей действительности.



Основываясь на нашем невеселом опыте, можно предсказать, что боль и горе от этой потери скоро забудутся обществом, а выступления левых кругов против правительства будут, напротив, набирать обороты, как аппетит, приходящий во время еды. Уже сейчас инициаторы этих акций призывают своих сторонников к долгой и упорной борьбе, в которой не будет победителей и проигравших, а будет только потерянное время и уход от реальных проблем нашей жизни.



Как же получилось, что пролитая кровь наших сограждан стала меньше значить для народа Израиля, чем написанные на бумаге, пусть даже не очень справедливые законы?



Для многих, выходящих на улицы в защиту демократии и полномочий суда, судьба поселенцев бесконечно чужда и далека. В самом деле, это сознательный выбор этих людей (фанатиков, ультра и как их только не называют в СМИ) - жить там, где убивают.



Из Тель-Авива картина выглядит так: происходящее на территориях, касается ничтожного процента населения, а судебная реформа - общая проблема всего народа.



Для многих, выходящих на улицы в защиту демократии и полномочий суда, судьба поселенцев бесконечно чужда и далека. В самом деле, это сознательный выбор этих людей (фанатиков, ультра и как их только не называют в СМИ) - жить там, где убивают.



Из Тель-Авива картина выглядит так: происходящее на территориях, касается ничтожного процента населения, а судебная реформа - общая проблема всего народа.



Левые политики и идеологи никогда не скрывали этой своей позиции, так что удивить нас тут нечем. Но почему самое правое в нашей истории правительство ничего не может сделать, чтобы остановить террор? Не может - или не хочет? Создается впечатление, что и для него эта злополучная реформа стоит на первом месте. Она отодвигает на задний план даже безопасность, о которой в первую очередь кричат правые политики, когда призывают отдать им голоса на выборах. Получается, и власть, и протестующие играют в одни ворота: бурный левый протест помогает правительству сосредоточивать все силы на продвижении юридических законопроектов и игнорировать все остальные жизненно важные вопросы.



А ведь именно это правительство могло бы изменить что-то, прервать кровавую цепочку убийства евреев на их земле. Давно уже ясно, что все предпринимаемые до сих пор ответные меры не остановили террор. Они убивали - мы арестовывали причастных и разрушали дома. Они убивали - мы строили поселения и открывали форпосты. Они убивали - мы проводили операции на территориях. Что бы мы ни делали, они продолжают убивать.



Правая коалиция, на словах готовая сравнять с землей Газу и Рамаллу, идет по тому же пути. Скоро вступит в действие закон о депортации террористов и лишении их израильского гражданства. Прекратился ли террор? Вопрос риторический. Вероятно, также будет принят законопроект о смертной казни. Остановит ли это террор? Увы…



"Ястреб" Бецалель Смотрич требует отозвать израильскую делегацию с переговоров в Акабе - можно подумать, боевики не вынесут этого удара, раскаются и сложат оружие. Тем временем, в Акабе уже договорились, что Израиль временно не будет признавать новые поселения. Можно было бы возмущаться таким лицемерием, если бы признание или непризнание поселений как-то влияло на террор.



Так и хочется сказать нашим лидерам: откройте глаза! Посмотрите в лицо реальности! Не никакого шанса справиться с фанатизмом и экстремизмом законодательным или дипломатическим путем. Мы ведем войну с сильным и беспощадным врагом. Никакие военные операции не заставят его капитулировать и уж тем более не вернут нам наших погибших. На 75-м году существования еврейского государства недопустимо и преступно делать вид, что убийство евреев - неизбежная плата за наше присутствие на этой земле. Давно пора это прекратить, не дожидаясь новых атак и не взвешивая "пропорциональность" реакции.



Хватит "реагировать" и "возлагать ответственность". С самого начала было ясно, что ни руководство ПНА, ни лидеры израильских арабов не собираются пресекать террор. Нам придется это делать самим. Арестовывать членов радикальных группировок до того, как они совершили теракт. Закрывать школы и мечети, в которых ведется антиизраильская пропаганда. Выявлять и блокировать экстремизм в социальных сетях.



Если этому мешают соглашения Осло, то просто отменить их. А если на это так страшно решиться, то давайте начнем хотя бы с арабского сектора Израиля. Сейчас, когда мир занят другими глобальными конфликтами, а у власти стоит идеологически монолитная коалиция, - самый подходящий момент для этих шагов.



Конечно, это гораздо труднее и рискованнее, чем бороться с левым протестом и критиковать его организаторов. Это не такая отработанная процедура, как отправка армии на территории, чтобы защитить палестинцев от акций возмездия. И откровенно говоря, почти нет надежды, что "самое правое" правительство пойдет на такие меры. Так что нам и впредь предстоит жить в стране, где убивают евреев.

