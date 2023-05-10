



США на пороге дефолта: президент Байден может пропустить саммит G7

Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на наличие планов посетить саммит стран Большой семерки (G7) в Японии, поездка может быть отменена, если он не достигнет прогресса в переговорах с Конгрессом, чтобы предотвратить дефолт федерального правительства. Об этом пишет Kyodo.



Отмечая серьезность текущих переговоров по поводу потолка государственного долга, Байден после встречи со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса в Белом доме добавил, что отмена поездки для участия в трехдневном саммите G7 в Хиросиме с 19 мая "возможна, но маловероятно".



Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио пока не получало уведомлений от правительства США о возможном отсутствии Байдена на встрече.



Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство может остаться без денег уже 1 июня, если Конгресс не примет необходимые меры как можно скорее, чтобы повысить или приостановить лимит в 31,4 триллиона долларов.



Байден сказал, что уверен, что дефолта удастся избежать. 12 мая президент США проведет очередной раунд переговоров с лидерами Конгресса.



Напомним, в январе 2022 года госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов. Всего за два года госдолг США вырос на 7 трлн долларов за счет активных заимствований на различные стимулирующие программы, призванные помочь экономике восстановиться после коронакризиса.