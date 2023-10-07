



Система провалилась

Мы не знаем, чье конкретное упущение или ошибка привели к нынешней войне; чья тут вина - правительства, армии, разведки или военных экспертов, которые уверяли, что вечно ожидаемая война случится не сейчас, а когда-нибудь. Разумеется, в свое время будет создано множество комиссий, выясняющих истину, но это уже не поможет убитым, раненым, потерявшим близких и всему народу Израиля, который был разбужен субботним утром 7 октября сиренами и леденящими душу новостями.



Тем не менее всем ясно: в любом случае виновато правительство, потому что именно при его власти произошло то, чего не случалось в нашей стране уже полвека. Виновато нынешнее руководство ЦАХАЛа и разведки, которые не смогли предвидеть и предотвратить нашествие врага на нашу землю. Мы не знаем, чем они занимались: скрывали и подтасовывали факты, игнорировали информацию, боялись огорчить начальство плохими новостями, прикрывали свои мягкие части, сводили счеты и строили карьеру - все это не имеет значения. Мы видим результат - война, кровь, слезы, разруха, страх.



«Нас застали врасплох!» - эту фразу повторяют политики, журналисты, генералы и простые граждане. Кто бы тут ни был виноват - виноват каждый, кто по своей должности отвечает за безопасность государства. Отсутствие разведданных, захваченные врагом армейские базы и населенные пункты, взятие заложников, массовый переход боевиков через границу, напичканную электроникой и чем только не, прямые попадание ракет в жилые дома в центре страны, два часа, ушедшие на подготовку ответного удара... Как это могло произойти с лучшей на Ближней Востоке армией и с нашей хваленной разведкой, которая всегда все знает раньше всех?



Этот вопрос сегодня задают не только израильтяне, сидящие в бомбоубежищах и следящие за оповещениями о воздушной тревоге. Его задают люди по всему миру - и наши друзья, и враги, одни с недоумением, другие со злорадством. Сейчас на глазах у всех рушится миф о непобедимости и военной мощи Израиля, о надежности нашей обороны, о профессионализме Моссада и ШАБАКа - все мифы, которые удерживали ненавистников еврейского государства от нападения, а гражданам страны внушали уверенность и чувство защищенности. Независимо от того, как скоро и с какими результатами закончится операция с грозным названием «Железные мечи», от этих представлений останутся одни обломки. Нашу репутацию, которая защищала нас лучше ЦАХАЛа и «Железного купола», придется восстанавливать заново, и неизвестно, сколько времени это займет, если вообще будет возможно.



У нас еще будет время осуждать и судить. Придется вспомнить, кто принимал и утверждал решения об экономических послаблениях Газе, кто рекомендовал увеличить количество палестинских рабочих, среди которых в страну наверняка проникали десятки хамасовских разведчиков. А главное - кто давал гарантию, что эти меры направлены на укрепление безопасности. Что стояло за этими заверениями: некомпетентность, заблуждение или безответственность?



Эксперты уже обсуждают, какую роль сыграл в нападении Иран и как связана атака ХАМАСа с планами урегулирования с Саудовской Аравией. Можно не сомневаться, что без Ирана здесь не обошлось и предстоящий саудовский договор придется отложить в очень долгий ящик. Но сейчас для нас важнее понять, присоединятся ли к боевым действиям «Исламский джихад», «Хизбалла» и палестинцы Западного берега, распространится ли война на север, как поведут себя израильские арабы и что предпримут Ливан, Сирия и тот же Иран. Здесь снова возникает вопрос: готовы ли правительство и армия к этим поворотам, не прозевают ли они новые смертельные и внезапные удары? Теперь мы будем задавать его очень часто.



Сейчас не время для обвинений, протестов, отставок и тем более для выборов. Все должны оставаться на своих местах, сплотиться и защищать страну, забыв о дрязгах и склоках. Летчики-отказники из резервистов уже вернулись в строй. Очередь за политиками. Нам нужно правительство настоящего национального единства, а не договорного, не выторгованного. Нужна стратегия уничтожения врага, а не спасения коалиции. Если сейчас опять начнется шапкозакидательство, перекладывание ответственности, разрушительные удары по пустырям и громкие заявления о нанесении непоправимого ущерба, если после войны все вернется к исходной точке - тогда нам уже ничто не поможет.



Даже при самом успешном развитии событий - к примеру, мы полностью уничтожим ХАМАС, вернем всех пленных, восстановим разрушенное - после войны правительство, каким бы оно ни было в этот момент, должно покаяться и уйти. Не потому что эти люди, все осознав, не смогут исправить то, что они сделали со страной. Возможно, смогут. Вот только им уже никто не будет верить, даже если они - вдруг! - начнут говорить только правду, всю правду и ничего, кроме правды. Восстановить народное доверие смогут только те, кто никак не запятнал себя политическими играми и махинациями. Остается надеяться, что такие люди найдутся среди тех, кто готов взять в руки руководство государством.



В день, когда террористы беспрепятственно пересекли границу Израиля, мы потеряли не только своих сограждан. Мы потеряли ощущение безопасности, потеряли очень надолго, не исключено, что навсегда. К нам снова вернулся страх. Он не уничтожит Израиль - еврейское государство много лет существовало под обстрелами и атаками. Возможно, кто-то эмигрирует в поисках более спокойного уголка и к нам будет приезжать меньше туристов и искателей легкой жизни. Это можно пережить. Труднее смириться с тем, что стране придется вернуться на 50 лет назад и заново выстраивать систему взаимоотношений народа и власти, доверия, надежности и всего, что составляет основу гражданского общества. Другого пути нет, существующая система провалилась. Об этом говорили давно, но никто не ждал, что нам придется убедиться в ее непригодности так быстро и так страшно. Дай Бог, чтобы остались силы и ресурсы все исправить.



