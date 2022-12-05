



Самый левый из правых

Когда Нетаниягу праздновал победу своего лагеря на выборах, он, возможно, воображал, что будущие партнеры радостно бросятся подписывать коалиционные соглашения, не выдвигая никаких условий. Разве с единомышленниками торгуются? Разве не главное – вернуть себе власть, без которой так страдали в предыдущей каденции партии ультраортодоксов? Кто-то, например, Арье Дери, рисковал потерять ее навсегда; другие, вроде Ави Маоза, впервые получили шанс к ней приблизиться. И за все это – спасибо Биби. Какие здесь могут быть условия?

Теперь он снова будет управлять единолично, под одобряющее голосование своего лагеря и бесполезные, жалкие нападки оппозиции.



Если будущий премьер-министр действительно надеялся на легкое и быстрое формирование коалиции, то он сильно заблуждался. Так называемые естественные союзники выдвигают ему все более жесткие требования, на которые Нетаниягу вынужден соглашаться. Скрепляющим фундаментом самого правого в истории правительства становится не общая идеология, а раздел и передел государства. Порой в буквальном смысле: министерства и ведомства делятся, чтобы портфелей хватило на всех, интересанты рвут на части бюджет в пользу своих электоратов, еще не назначенные руководители готовятся менять законы и нормы, а национальный лидер смотрит на это сквозь пальцы, и лишь иногда обещает чего-то там не допустить, чтобы успокоить страсти. Биби некуда деваться – коалиция нужна ему больше, чем всем остальным «победителям» вместе взятым.



Возможно, он уже понимает, что коалиционные переговоры - это только цветочки. «Ягодки» начнутся в самой каденции, когда правительству, летящему с одним правым крылом, придется решать повседневные политические и экономические вопросы. По иронии судьбы, Нетаниягу и Ликуд, столь яростно критиковавшие предыдущую власть за левый уклон, становятся самыми левыми среди своих союзников. Теперь именно на них возлагается ответственность за сохранение демократии и соблюдение прав человека, за поддержание нормальных отношений с Западом, и особенно с Вашингтоном, за судьбу алии, за спокойствие на территориях, за поиски компромисса с соседями…



Ситуация действительно патовая. Если Биби возьмет на себя эту миссию, он будет постоянно рисковать развалом правительства и – перед лицом идущих уголовных процессов - собственной свободой.

Помимо этого, противостоящий ультраправым инициативам Ликуд потеряет имидж правой партии, а вместе с ним и изрядную долю избирателей.



Зарекомендовав себя партией центра, по контрасту с явно правыми, он перестанет принципиально отличаться от движений Ганца и Лапида. Именно это произошло в свое время с лево-центристской Аводой, когда-то крупнейшей правящей партией, которая сегодня с трудом преодолевает электоральный барьер, - чтобы не исчезнуть окончательно, ей пришлось сдвинуться влево. Если и есть в израильской политике место центризму, то это место – для молодых и свежих сил.



У будущего правительства есть и другая перспектива: Биби будет покорно соглашаться со всеми требованиями своих партнеров. Отдаст Иудею и Самарию на откуп Смотричу, а алию и Закон о Возвращении – Маозу, позволит правым политикам вмешиваться в руководство армией, а харедим – укреплять власть главного раввината. В этом случае наша страна действительно начнет превращаться в еврейскую версию Ирана или Саудовской Аравии (к сожалению, не такую богатую, как последняя). Что касается самого Ликуда и его председателя, для них последствия будут еще более плачевными, чем в первом варианте. Рано или поздно новые выборы отправят партию в оппозицию вместе со всем правым лагерем, и да Бог, чтобы до этого у нас не случилось очередной кровопролитной интифады или большой войны.



Чтобы удержать равновесие между этими опасными крайностями, у Нетаниягу есть только один выход – постоянный подкуп, удовлетворение финансовых, личных и иных запросов партнеров. Деньги на йешивы для ШАС и «Еврейства Торы». Расширение поселений для «Еврейской мощи». Закон, позволяющий отбывшему наказание политику занимать руководящие посты, – для Арье Дери. Отмена «поправки о внуках» для борца за государство Галахи Маоза – да, репатриация сократится, но это пустяки по сравнению с властью. Тем более что Биби, похоже, разочаровался в русско- и украиноязычной общине, а крупные волны алии не приносят правительству ничего, кроме расходов и головной боли.

Играя этими подачками, глава правительства сможет по мере сил отвлекать своих коллег по коалиции от попыток изменить сами принципы государственного устройства, спровоцировать войну или навредить международным отношениям. Что ж, это вполне еврейский выход: дешевле всего заплатить деньгами, но в данном случае деньги будут государственные и народ быстро почувствует последствия столь «мудрого» подхода на своем кошельке.



Сложно сказать, какой вариант хуже, но зная нашего царя Биби, мы можем предположить, что он выберет не один из них, а все сразу. Будет метаться из крайности в крайность, уговаривать, добиваться компромиссов, затыкать дыры, возникающие на каждом шагу, торговаться – это он умеет лучше всего.



Нетаниягу мог бы избавить себя и страну от предстоящего хаоса, сформировав правительство национального единства.

Несмотря на все нюансы, не исключено, что с идейными противниками ему было бы легче договориться, чем с так называемыми союзниками. Увы, Биби готов делиться чем угодно, но не властью. И все же, когда дело дойдет до голосования по важным вопросам, связанным с безопасностью, демократией и проч., ему придется прибегать к помощи оппозиции. И тут крайне интересно, как поведет себя проигравшая сторона в лице Лапида, Саара, Ганца и других. Воспользуются ли они моментом, чтобы нанести удар своему заклятому врагу, или благо народа и принципы окажутся для них важнее, чем борьба за власть и заклинание «только не Биби». В общем, предстоящая каденция обещает стать серьезным испытанием для наших политиков, но их не особенно жалко – народу Израиля придется труднее.