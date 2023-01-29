



"Сами виноваты!"

Ко всем вызовам, стоящим перед главой правительства и атакующим его с разных сторон, добавился еще один: уже реальная, а не умозрительная угроза интифады.



О том, что на палестинских территориях в любую минуту могут вспыхнуть массовые беспорядки, говорят постоянно. И все же израильское было застигнуто врасплох трагедией в Неве-Яакове, которая заставила нас вспомнить худшие времена из 90-х и начала нулевых. Был ли невеяаковский стрелок террористом-одиночкой или членом радикальной группировки - все одинаково плохо. Первый вариант означает, что для любого араба, даже не связанного с экстремистским движением, не составляет труда достать оружие и научиться профессионально им владеть, второй - что ХАМАС или «Исламский джихад» уже здесь, рядом с нашей столицей.



Уже на следующий день мы убедились, что теракт у синагоги - не последний. Днем ранее Газа «приветствовала» Израиль ракетным залпом. Судя по всему, мы стоим на пороге новой эскалации.



Обычно война или обострение террора отодвигает все остальные проблемы на второй план, и народ сплачивается вокруг правительства, доверяя ему свою безопасность. Казалось бы, зарождающаяся интифада дает Нетаниягу шанс укрепить свое шаткое положение и заставить противников замолчать. Но в данном случае все может сложиться иначе.



Возможно, и даже скорее всего, эскалация террора остановит массовые протестные демонстрации и митинги. Но нападки в СМИ, сопротивление намеченным реформам со стороны адвокатов, судей, студентов, работников хай-тека, деятелей культуры и всего левого Израиля не прекратятся, а наоборот, усилятся. Ведь для многих политиков, политологов и простых граждан, в том числе и за рубежом, именно приход к власти праворадикальной коалиции, ее планы в отношении поселений и статуса Иудеи и Самарии, фигуры Бен-Гвира и Смотрича с их скандальными выступлениями - главная причина эскалации. Коротко говоря: Израиль выбрал «плохое» правительство и за это получил террор.



На самом деле, если интифада разразится в ближайшее время, значит она готовилась уже давно. И наоборот: если автономия не готова к борьбе, то, как бы ее лидеров ни возмущал характер правящей коалиции в Израиле, - интифады не будет. Такие вспышки не происходят стихийно, хотя, безусловно, для них всегда нужен внешний повод, искра, поджигающая заранее собранный хворост. Тем не менее, до сих пор миллионы людей уверены, что именно причиной, а не поводом для интифады Аль-Акса было восхождение Шарона на Храмовую гору. Этот факт наверняка припомнят сейчас, в связи с подобными же восхождениями и другими демаршами Бен-Гвира. Хотя всем известен тезис «после - не значит вследствие», для широких масс существует несомненная связь между приходом к власти самого правого в истории страны правительства и терактом, подобного которому не было в Израиле более 20 лет.



Не менее жестко будет реагировать и Белый дом. Администрация США выражает Израилю сочувствие и поддержку, но лишь до тех пор, пока мы не предпринимаем ответных действий. Американских демократов изначально раздражал состав израильского правительства, и им совсем не нужен новый палестино-израильский конфликт, новая горячая точка на карте мира. Вашингтону хватает забот с Украиной, опасений российского ядерного удара, экспансии Китая против Тайваня… Одним словом, сами виноваты - сами разбирайтесь; таким может быть негласный посыл США, если Израилю придется вступить в прямую войну с террором. В этой войне еврейское государство останется в абсолютном одиночестве, да еще под градом международной критики. Ведь в том, чтобы в мире появился еще один признанный агрессор, заинтересована и Россия, и Иран, и палестинцы, а страны Запада с удвоенной силой начнут требовать уступок от Израиля как реванш за то, что им не удается остановить Путина.



Но и это не все. Нетаниягу должен быть готов отражать нападки не только оппонентов, но и союзников и, по сути, окажется меж двух огней. Если намеченные реформы будут проводиться на фоне интифады, правительство обвинят в том, что оно преследует свою выгоду, пока граждане Израиля страдают от террора. Если же реформы будут заморожены, последует давление и угрозы со стороны праворадикальных членов коалиции. Речь не только о судебной реформе, в которой в первую очередь заинтересован сам Биби, но и о легализации поселений и форпостов, финансировании ультраортодоксальных школ и т.п. Любой шаг в одном из этих направлений будет преподноситься оппозицией как пляска на крови, а отказ от этих действий, даже временный, ультраправые назовут уступками террористам, а харедим - уходом от коалиционных соглашений.



Обычно в сложных случаях репутацию власти спасают успешные военные действия. Но и здесь у Биби сомнительные перспективы. Террор в Иудее и Самарии нельзя погасить ударами с воздуха, как огневые позиции в Газе. Интифада всегда продолжается дольше, чем обстрелы ХАМАСа, борьба с ней требует наземной операции, захода в палестинские города, неизбежных жертв среди наших солдат и арабских жителей. Даже если наглухо закрыть территории, останутся тайные тропы, общие дороги палестинцев и поселенцев, воинственно настроенные израильские арабы. Иными словами, террор не прекратится. Следует учесть, что на днях прекратилось сотрудничество между израильской и палестинской службами безопасности, что на территории автономии возникло множество радикальных организаций, которые никому не подчиняются и жаждут показать себя… Наконец, что в министерстве обороны царит двоевластие, и между двумя министрами, Смотричем и Галантом, нет взаимопонимания, а армейское руководство возмущено вмешательством политиков в дела ЦАХАЛа.



Одним словом, на быструю и убедительную победу над интифадой надежды нет. А долгая и кровавая борьба заставит разочароваться в коалиции даже многих ее сторонников, которые рассчитывали на безопасность, а получили террор. Лучший выход для Нетаниягу и его кабинета - погасить разгорающийся костер, но похоже, это не в их власти.



Автор: Ирина Петрова.