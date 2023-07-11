



Праздник непослушания

То, что происходит сегодня в Израиле, иначе, чем анархией, назвать нельзя. Однако никто из участников событий с этим не согласится. Каждая противоборствующая сторона апеллирует к своему законному праву. Демонстранты - к праву народа на гражданский протест, данному демократией. Правительство - к праву руководить страной, основанном на волеизъявлении народа. Спор о том, чье право приоритетнее, не приводит ни к каким результатам, поскольку он ведется заочно. Власть не желает слушать протестующих («Вы свое слово сказали на выборах, теперь отойдите в сторонку»), протестующие не готовы к диалогу с властью («Вы нам вообще не нравитесь, уходите!»). Разброд и хаос распространяется на армию и полицию при поддержке некоторых командиров и политиков, которые открыто призывают к саботажу, неисполнению приказов и неповиновению. Те, кто поддерживает правительство и судебную реформу, проводят свои демонстрации, часто на том же месте и в тот же час, что и их оппоненты. До столкновений стенка на стенку дело пока не дошло, но уже отмечены отдельные попытки доказать свою правоту с помощью кулаков или автомобильного бампера.



На этом фоне теоретики и юристы с умным видом рассуждают о том, кому, когда и до какой степени позволено нарушать закон во имя демократии. Поскольку по большей части эти деятели склонны защищать существующую судебную систему от намеченной реформы, выводы сводятся к тому, что власть обязана строго соблюдать закон, а вот протестующие могут его преступать, если законные методы не действуют. Таким образом получают легитимацию все творимые в наших городах безобразия, которые мешают людям жить, работать и отдыхать. Не случайно ни одного уголовного дела по грубому нарушению общественного порядка до сих пор не было возбуждено.



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара могла бы внести некоторую ясность в этот вопрос. Вместо этого она только усиливает хаос, требуя, чтобы коалиция не вмешивалась в работу полиции и вообще не мешала людям протестовать. Это требование, может, и имело бы смысл, если бы сами протесты не переходили грань разумного, а в полиции не царил бы тот же раздрай, что и во всем остальном обществе. Бахарав-Миара можно понять: она не скрывает, что не одобряет судебную реформу и симпатизирует участникам протестов. Конечно, положение обязывает государственного служащего следовать закону, а не своим политическим взглядам, но в нашей реальности не стоит ждать объективности ни от кого - ни от министра, ни от судьи, ни от офицера полиции или армии. Каждый сам решает, где для него начинается и заканчивается законность и что считать демократией. Так чем же лучше или хуже юридический советник? Гали Бахарав-Миара, помимо всего прочего, назначена прошлым правительством и хочет сохранить свое место, когда власть сменится, - в эту перспективу она, видимо, верит, и приближает этот день, как может.



Но напрасно юридический советник и другие противники Нетаниягу думают, что при ином правительстве и новой коалиции в нашу жизнь вернется закон, а на улицы - порядок. Джин уже выпущен из бутылки; перемены возможны, но это будет лишь перераспределение ролей. Другие руководители начнут гнуть свою линию и пробивать выгодные для себя законопроекты, не обращая внимания на все остальное. Другие борцы за свои права выйдут блокировать дороги и поджигать шины, а другие теоретики будут обосновывать или опровергать их право на бунт. Да и те, кто сегодня борется с властью, не уйдут с улицы, они ведь убедились, что проблемы лучше всего решаются с помощью ночных шествий с флагами и заблокированных трасс. Общество сверху донизу охвачено анархией, и праздник непослушания будет продолжаться, а государство - скатываться в пропасть.



Перефразируя профессора Преображенского, если народ размахивает флагами, и жжет покрышки, вместо того чтобы работать, учиться, воспитывать детей, в стране наступает разруха. Если политики преследуют свои карьерные интересы, а не занимаются решением первоочередных проблем экономики, здравоохранения, безопасности, преступности, пенсий, жилья, алии - разруха приходит еще быстрее. Она не наступила до сих пор лишь потому, что в Израиле остались люди, которые умудряются добросовестно делать свое дело и приносить пользу, несмотря на перекрытые дороги, пробки и ночное скандирование лозунгов у себя под окнами. Только на них все и держится. Они, пожалуй, были бы способны успокоить страсти, прекратить хаос и вернуть власти ее истинное предназначение, оказавшись во главе страны. Но если нормальные люди займутся политикой, работать будет вообще некому. А кроме того, никто не подпустит к их руководству. Простые граждане нужны лишь для голосования на выборах. А еще для того, чтобы их именем, именем народа, оправдывать анархию и произвол, злоупотребление властью и беззаконие.

