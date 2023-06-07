



Не смотрите вперед!

В Израиле никто не знает, что будет завтра - ни правительство, ни ученые, ни экономисты. Даже если кто-то знает, то его не слушают. Здесь живут так, как будто завтра вообще не наступит. И очень удивляются, когда оно все же приходит и приносит свои проблемы, о которых никто вчера не подумал.



В разгар экстремальной жары с пыльной бурей, в стране начались отключения электроэнергии. Люди задыхались в своих квартирах и офисах, больницы не справлялись с потоком пациентов. Теперь нам объясняют, что отключений можно было избежать, если бы заранее предусмотреть возникшие сложности и подготовиться к ним.



Оказывается, специалисты, которые отвечают за энергоснабжение всей страны, не могли предусмотреть, что в жаркую погоду люди будут пользоваться кондиционерами и потребление электричества возрастет! Что в пыльную бурю выработка солнечной энергии станет ниже, и надо заранее подготовить дополнительные мощности… Смех и грех!



Спасибо, что хотя бы обстрелы из Газы не застают нас врасплох. Но это исключительно дело привычки. Боевики ХАМАСа и Исламского джихада приучили нас реагировать на их атаки: бежать в укрытия, сбивать запущенные ракеты и бомбить некие непонятные объекты. Потом наступает перемирие, и правительству становится не до Газы, пока не начнется следующая эскалация. Тогда будет задействован старый сценарий: бежать, сбивать, стрелять - вместо того чтобы однажды раз и навсегда покончить с этим гнездом терроризма, да и со всеми остальными.



Но такую операцию нельзя провести с наскока, ее надо планировать и готовить заранее. А заранее - это не наш путь. У нас решают проблемы по мере их поступления. Поэтому Израиль всегда оказывается не готов к жаре, холоду, дождю, снегу, наводнениям, пандемии, мировому экономическому кризису... В отличие от плохих генералов, мы не готовимся даже к «прошлой войне», потому что никто не знает, когда она начнется. Может, это окажется головная боль другого правительства, так зачем напрягаться нынешнему?



Нас часто утешают, что в дорожных авариях гибнет больше израильтян, чем в терактах и войнах, вместе взятых. Есть чем гордиться! Видимо, чтобы не лишиться этого аргумента, власти до сих пор не разработали ни одной нормальной программы по повышению безопасности движения. Когда случается смертельная авария, ответственные лица вздыхают, говорят об опасных участках на дорогах, о низкой культуре вождения - и снова ничего не делают. То же самое и с пробками, от которых Израиль страдает уже скоро полвека Все их ругают, но ничего не меняется.



Рыба не случайно гниет с головы - то есть, с политической верхушки. Много лет подряд политическую систему подстраивали под власть одного конкретного человека, и сегодня мы видим, что происходит, когда эта модель перестает работать. Возводя свою властную пирамиду, царь Биби ни разу не задумался, что будет после него. Вряд ли он считает себя бессмертным, просто его не волнует будущее страны. Главное - удержаться у руля сегодня.



При этом было бы несправедливо винить во всем только Нетаниягу. Сколько бы у нас ни было к нему претензий, «короля играет окружение». Оно, окружение, год за годом подыгрывало своему монарху, помогая ему поражать близлежащие цели и избегать целей дальних. Всякий, кто пытался изменить курс, ставить перед правительством более масштабные и перспективные задачи, оставался за бортом. Остальные быстро поняли, что главное - крепко держаться за свое кресло и не высовываться.



Да и как можно осуществлять серьезные планы в государстве, где одно правительство принимает закон, а другое его отменяет. Даже такая далекая от политики вещь, как школьная программа, и та меняется с каждым новым министром. Стоит ли удивляться, что большинство принимаемых в стране решений - даже не временные, а одноразовые.



У такого подхода есть еще одна «уважительная» причина. Любой крупный проект требует не только тщательной подготовки, но и нескольких лет претворения в жизнь. За это время может случиться много всего, например, выборы и перестановка кадров. И тогда проект либо будет прекращен, либо, что еще обиднее, его продолжат другие деятели, которым впоследствии достанется вся слава. Никому не хочется работать впустую, но и еще меньше кто-то готов делиться своими заслугами.



Вот почему большинство наших политиков придерживается «теории малых дел», которые можно завершить за одну каденцию и тут же заработать популярность. Даже если эти достижения в будущем принесут больше вреда, чем пользы, их инициатор уже будет заниматься другими «малыми делами», а отдуваться придется его преемникам. В этой игре выигрывают все участники, кроме народа Израиля. Впрочем, и сам народ уже привык не думать о завтрашнем дне - все равно мы к нему не готовы.



Несколько лет назад вышел поучительный фантастический фильм «Не смотри наверх!», где люди не хотели замечать приближение метеорита, несущего смерть всей планете. К нашей действительности идеально подошел бы лозунг: «Не смотри вперед!». Но ничем хорошим такие сюжеты обычно не кончаются.



