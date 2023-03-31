



Не быть пятьдесят первым штатом

После взаимных расшаркиваний и заверений, что дружба между Израилем и США нерушима, свежий конфликт вроде бы улажен, но, как говорится, осадок, остался. Нет сомнений, что в отношениях двух стран происходит, пожалуй, самое серьезное охлаждение за всю историю.



Израилю давно фатально не везет с демократическими правительствами Штатов. Но даже Барак Обама, откровенно недовольный нашим незаменимым премьером, не позволял себе нападок, подобных тем, что исходят от администрации Байдена. Обама мог сказать: «Я не доверяю Нетаниягу» - но от своего имени. Сегодня же крупнейшее американское издание The New York Times, фактически рупор власти, предупреждает весь мир: «Нетаниягу нельзя доверять», и далее объясняет: его действия «представляют опасность для интересов Израиля и США».



Только вдумайтесь: речь идет не о лидере радикальной группировки, не о главе тоталитарного режима, а о премьер-министре дружественного суверенного государства, которому выразили доверие более половины избирателей его страны. Фактически, Нетаниягу ставят на одну доску с настоящими противниками США - например, сирийским президентом Асадом или иранскими аятоллами. И в самом деле - далее в статье проводится параллель между Биби и лидерами Ирана, что уж в никакие ворота не лезет, и звучит предложение не пускать Нетаниягу и его сына в Америку, пока они не извинятся за свое «циничное отношение» к Соединенным Штатам.



Все это можно было бы счесть публицистическим пафосом, но и президент Байден не раз дал понять, что израильского премьера больше не хотят видеть в Белом доме. Другие американские СМИ откровенно пишут о попытках администрации США сменить власть в Израиле на более удобную и сговорчивую. Такое впечатление, что в Вашингтоне считают падение кабинета Бенета-Лапида досадным недоразумением, которое нужно поскорее исправить. Высшее руководство США открыто поддерживает и поощряет антиправительственные выступления в Израиле, что выглядит, мягко говоря, неэтично по отношению к государству-союзнику, поскольку речь идет о требовании свержения законной власти. А наши враги получают дополнительный повод для радости: мало того, что внутри «сионистского образования» бушуют события, подрывающие его стабильность и обороноспособность, - от него отворачивается ближайший союзник и защитник.



У такого беспрецедентного давления на Израиль есть причины: Байден загнан в угол противостоянием с Путиным, войной в Украине, Китаем и проблемами собственной экономики. Само мироустройство меняется, США в срочном порядке формируют и укрепляют свой лагерь. Тут уж не до сантиментов: или ты с нами, или против нас. В представлении демократов, курс, взятый Нетаниягу, означает «не с нами». На официальном уровне его пытаются переубедить и «перепрограммировать», но поскольку надежды на это мало (упрямство Биби известно, да и состав правого правительства не оставляет пространства для маневра), основная ставка делается на смену власти.



Что ж, можно лишний раз убедиться: в Вашингтоне считают еврейское государство своим сателлитом. Наверняка этого мнения придерживаются не только демократы и Байден. Просто одни лидеры политкорректно избегают говорить об этом вслух, а другие нет. Впрочем, не исключено, что наступил новый этап в отношениях между США и Израилем, и теперь претензии и требования будут предъявляться открыто. Даже если в следующей каденции к власти в США придут республиканцы, им тоже может не понравиться что-то происходящее в наших палестинах. И уже будет известно, что с Израилем можно разговаривать в приказном тоне и открыто унижать его руководство.



Сегодня Израиль получает из-за океана недвусмысленное сообщение: ваше нынешнее правительство и премьер-министр нас не устраивают. А раз они не устраивают Вашингтон, то по умолчанию не должны устраивать и Иерусалим. Нет, мы, конечно, не бросим еврейское государство в беде и будем всегда заботиться о нем, как о младшем брате. Но когда этот брат ведет себя плохо, приходится его одергивать и призывать к порядку.



Сам по себе этот кризис создает Израилю немало проблем, но гораздо хуже другое: многие наши сограждане солидарны с таким подходом. Одни искренне считают, что «проект Израиль» целиком и полностью зависит от денег, оружия и дипломатической поддержки Штатов, и даже в День Независимости вывешивают американский флаг. Другие не разделяют этого пиетета, но готовы цинично прибегнуть к помощи и влиянию США, чтобы добиться своих политических целей. Вашингтон принимает этот настрой за позицию всего израильского общества и все больше убеждается в своем праве вмешиваться во внутреннюю политику Израиля и диктовать свою волю суверенному государству - разумеется, «в интересах демократии».



Потому именно левые политики должны сегодня сказать своим единомышленникам-демократам в Белом доме: «Уважаемые господа! Нам тоже не нравится судебная реформа, право-религиозная коалиция и лично Биньямин Нетаниягу. Мы тоже хотим здесь многое поменять. Но это наши проблемы, наша жизнь, наша страна. Пожалуйста, не вмешивайтесь и занимайтесь своими делами.



Увы, этих слов не произнес ни один левый деятель - ни в парламентской оппозиции, ни на демонстрациях протеста. Напротив, звучат полные надежды предположения, что Америка, возможно, найдет способ отправить в отставку ненавистного Биби, ультраправых и харедим. Левый истеблишмент, похоже, не видит ничего плохого в том, чтобы прийти к власти с помощью доброжелателей из-за океана. Ведь американские демократы лучше знают, как нам жить, какие проводить реформы и кого выбирать себе в правители.



Стоит ли удивляться, что страна уже много лет не доверяет левым политикам и каждый раз отдает голоса правому блоку, даже не вполне разделяя его платформу? Большинство наших граждан хотят жить не в пятьдесят первом штате США, а в независимом еврейском государстве, со всеми его особенностями и недостатками, с его спорной, но самостоятельной политикой.

