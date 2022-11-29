



Любовь к футболу

Чемпионат мира в Катаре полон сенсаций. Необычен уже сам факт его проведения на Ближнем Востоке, в стране с не однозначной, мягко говоря, репутацией. Для израильтян же вдруг открылась возможность легально посетить государство, с которым у нас нет дипломатических отношений и которое открыто финансирует ХАМАС и поддерживает палестинскую «освободительную» борьбу. По доброй воле власти Катара ни за что бы не впустили к себе «сионистов», но им пришлось это сделать под давлением ФИФА. Ведь «футбол стирает все границы и способствует единству», как оптимистично заявил один из руководителей Ассоциации, добившись от Дохи согласия принимать прямые рейсы из Тель-Авива.



В итоге билеты в Катар взяли 20 тысяч израильских болельщиков и десятки журналистов. Государство сделало максимум для того, чтобы обеспечить безопасность наших поклонников футбола. В Дохе открыт временный консульский офис, существует ряд договоренностей с оргкомитетом ЧМ и функционерами ФИФА, работает горячая линия для экстренных случаев. Выпущена специальная инструкция: как вести себя, а главное – чего не делать (в частности, не афишировать свое израильское происхождение).



Напомним, что в обычное время посещение Катара израильским гражданам категорически запрещено. Спрашивается, насколько необходимо было сейчас идти на этот рискованный эксперимент? Ради чего? Чтобы дать телеканалам заработать на трансляции матчей? Не проще и не дешевле ли было купить у какой-нибудь нейтральной страны право показывать их съемки с ЧМ, тем более что сборная Израиля в этих соревнованиях не участвует?



Зато мы могли убедиться, как нас не любят соседи по региону и насколько это неважно всем остальным. Мы читаем репортажи наших журналистов о том, что им приходится снимать с микрофонов логотипы своих каналов на иврите. Известный футболист Эли Охана, приехавший в Доху в качестве спортивного обозревателя, при общении с местными жителями выдает себя за португальца и советует всем остальным израильтянам тоже «держать низкий профиль». Тех, кто не следует этому совету, высаживают из такси и выгоняют из ресторанов. Слухи о присутствии на чемпионате «сионистов» разнеслись по городу, и Доха украсилась палестинскими флагами, а местные болельщики хвастаются в интернете, как они мешают работать израильтянам. Сложно предсказать, как будут развиваться события по мере приближения к финалу ЧМ, когда градус эмоций возрастет. Возможно, страсти вокруг соревнований отвлекут внимание публики, но не исключена и крупная провокация.



Впрочем, достаточно и того, что есть. Израилю в очередной раз показали, что мы чужие на любом празднике жизни. Дело не в выходках катарцев – никто не

сомневался, что они искренне ненавидят нас. Гораздо печальнее, что весь остальной мир воспринимает эту ситуацию как должное. И если кто-то из участников и гостей чемпионата готов надеть радужную символику в знак солидарности с ЛГБТ, то ни один игрок, ни один политик не осмелится выйти на трибуну с израильским флагом, чтобы поддержать нашу страну. Агрессивная позиция местного населения встречает даже некоторое сочувствие: мол, мы, конечно, не одобряем дискриминацию израильтян, но у катарцев есть на это свои причины. Тот же Охана, большой миротворец, призывает

«уважать законы и традиции чужой страны». Попросту говоря, находясь среди других народов, мы должны уважать их антисемитизм. Неужели ради этого мы строили и развивали свое государство?



Наверное, по замыслу властей, наше присутствие на спортивном празднике, проводимом во вражеской стране, должно было стать еще одним подтверждением нормализации отношений с соседями, мирового признания Израиля и его принятия на равных в семью народов. На деле оно привело к крушению иллюзии. Мы по-прежнему не признаны и не равны другим даже в спорте, который, как любят повторять, уравнивает всех. Считать ли крупным достижением внешней политики Израиля, если нашим людям разрешили выйти из самолета и посидеть на трибуне, но при этом не говорить на своем языке и скрывать, что они - граждане своей страны?



Можно найти во всем положительную сторону. Например, что израильтянам преподали хороший отрезвляющий урок, и они не будут так уж стремиться в арабские страны, недавно ставшие нашими условными друзьями, а если все же поедут туда, то будут вести себя осмотрительно. Но наши враги тоже получили урок, только совсем другой: они увидели, что евреев все так же позволено ненавидеть, презирать и обращаться с ними, как с изгоями. Их можно выгнать из ресторана, а можно – с их земли, можно толкнуть на улице, а можно забросать ракетами. Ничего не изменилось; цивилизованный мир лишь сочувственно вздохнет и отвернется, а сами евреи все стерпят. Для ненавистников Израиля это открытие - настоящий подарок, а для нас – почти забытое унижение, какого мы давно не испытывали.



Стоила ли всего этого любовь к футболу?



Автор: Ира Коган.