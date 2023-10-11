



Как раньше или навсегда?

Война будет долгой и тяжелой. Количество жертв среди военных и гражданских, ошеломившее нас уже в первый день, увеличится, и возможно, в разы. Поиски виноватых и ответственных начнутся потом. Все это мы понимаем. Остается один вопрос: будет ли на этот раз выполнена задача, которую надо было решить уже давно? Сможет ли - и планирует ли - наше правительство ликвидировать Газу как источник угрозы для Израиля?



Пока намерения властей выглядят достаточно серьезными. ЦАХАЛ наносит удары, готовится наземная операция. Так начинались и прежние ответные акции с красивыми именами, взятыми из ТАНАХа, но в итоге мы получили то, что получили. Из нового: прекращается подача электричества в Газу, и министр национальной инфраструктуры Кац прокомментировал этот шаг фразой: «Как раньше, уже не будет». Отрадный факт, хотя трудно избавиться от мысли, что будь эта мера принята «раньше», сегодня мы могли бы спать спокойно…



Но сейчас важнее понять, что нас ждет впереди - последний и решительный бой или еще одна отсрочка от будущих атак. Очень хочется надеяться, что там, где принимают решения, думаю так же, как мы: ХАМАС должен быть уничтожен. Не лишен руководства, не ослаблен, не загнан в подполье, откуда он вылезет рано или поздно, а вырван с корнем, чтобы от него не осталось и следа, чтобы его судьба стала уроком для всех, кто хочет нанести вред Израилю.



В течение долгих лет нам объясняли, что добиться этого нереально, и приводили массу причин. Зачистка Газы приведет к большим жертвам среди мирного населения, за что нас осудит международное сообщество и одернут ближайшие союзники. Будут погибать наши солдаты, и сам же народ Израиля начнет требовать окончания войны. Террористы уйдут в туннели, откуда их невозможно достать. ЦАХАЛ увязнет в Газе на годы, возобновится патовая ситуация, которая была до размежевания. Кроме того, если мы уничтожим ХАМАС, его место займет более радикальная, воинственная и опасная группировка, и угроза только усилится. И так далее.



Если верить в решительные намерения наших властей, эти аргументы больше не актуальны. А может быть, они всегда были лишь предлогами, под которыми правительство каждый раз делало шаг вперед, два шага назад, заключало гуманитарные перемирия, соглашалось на временное прекращение огня и шло на другие малодушные, то есть, простите, обдуманные уступки. Похоже, сегодня политикам придется признать, что много лет они морочили нам голову, уклоняясь от настоящей войны. Или, о чем еще страшнее думать, для них существует некий болевой порог - количество крови, которую позволено безнаказанно пролить ХАМАСу. Сейчас эта норма превышена, и мы наконец ответим в полную силу. Но все прежние жертвы, выходит, не в счет?



И все же мы готовы многое простить и забыть, если сейчас будет отдан приказ о полной зачистке инфраструктуры террора. Именно приказ, а не лозунг, ведь о войне до полной победы кричали еще в ходе операции «Литой свинец», но где эта победа? Правительство должно проявить жесткость и даже жестокость и больше жалеть своих людей, чем население враждебного анклава. Хватит точечных ударов и предупреждений, хватит подарков в виде газа, электричества, медикаментов и катарских миллионов. Игры кончились. Точнее сказать, с самого начала это были совсем не игры, хотя нам внушали, что это так, а потому надо соблюдать правила. Так вот: хватит правил. Никаких реверансов перед миротворцами всех стран и своими собственными. Никакого раскаяния. Сегодня компромисса не может быть - или они, или мы. И неважно, кто придет на смену ХАМАСу - Исламский джихад, Исламское государство или сам аятолла Хаменеи со своими головорезами. Любые бандиты будут знать, что их сотрут в порошок, стоит им поднять руку на Израиль.



Для этого нужно сперва стереть в порошок ХАМАС. Если все пойдет, «как раньше»: мы снесем в Газе несколько улиц, разобьем окна в офисах ХАМАСа и взорвем пару ракетных мастерских, это станет уже не поражением, а катастрофой. Больше нельзя рассчитывать, что впереди несколько мирных месяцев или лет, а потом ХАМАС снова немного постреляет и снова успокоится. В следующий раз, если мы до этого раза доживем, еврейское государство может не выстоять. Хищники почуяли запах крови, и теперь они не остановятся. Мало того, наша слабость привлечет и других ненавистников Израиля, которые уже поняли, что у них есть шанс.



Министр обороны Йоав Галант пообещал, что «мы изменим реальность в Газе на пятьдесят лет вперед». Но почему только на пятьдесят? Почему не навсегда? Неужели мы готовы к тому, что через пятьдесят лет террористы снова вторгнутся на нашу территорию и будут убивать людей? Ровно столько времени прошло после войны Судного дня. Нельзя допустить, чтобы в нашей истории бесконечно повторялись ее худшие страницы. Как раньше, больше не должно быть - это путь в никуда.



