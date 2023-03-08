



Государство-подросток и государство-родитель

Хотя США по отношению к Израилю часто называют Большим братом, эти две страны больше напоминают родителя и стремительно взрослеющего подростка. Подросток уверен, что он вполне самостоятелен и сам может справиться со своими проблемами, а родитель то и дело напоминает подростку, что тот зависит от него морально, физически и материально. Порой, как водится, подросток проявляет излишнюю строптивость, а родитель чересчур ограничивает его свободу.



Но если отвлечься от сравнений, то Израиль, несмотря на юный возраст и прочие обстоятельства, суверенное и независимое государство. Или все-таки нет? В левых кругах очень популярна идея о том, что Израиль не выживет без и должен согласовывать с ней все свои шаги. Кое-кто в День Независимости даже вывешивает два флага - бело-голубой и звездно-полосатый. Именно эти люди сегодня мечтают, чтобы Вашингтон оказал давление (!) на наше правительство и заставил (!) его прекратить юридическую реформу.



Все это было бы полбеды. Хуже, что буквально каждое правительство США, республиканское или демократическое, уверено, что оно должно контролировать и направлять Израиль, и проявляет необычайную активность, решая наши проблемы по своему разумению. К чему это приводит, мы знаем. Соглашения с палестинцами, заключенные по инициативе и при участии Белого дома, последовательно лишали наше государство территорий, но ни на йоту не увеличили уровень безопасности. Настоящая помощь США состоит, во-первых, в поставках оружия и частичном финансировании нашего оборонного комплекса, а во-вторых, в защите интересов Израиля на мировом уровне. Без этой помощи еврейское государство действительно могло бы не выжить. Если бы только они могли этим ограничиться… но нет.



Например, американский посол в Израиле Томас Найдс, абсолютно уверен: Штаты должны вмешиваться в дела Израиля, и этого хочет большинство израильтян (речь, конечно, снова о судебной реформе). Об этом Найдс заявил на международной конференции Института национальной безопасности (INSS). Многие высокопоставленные чиновники разделяют такое мнение и сетуют, что президент Байден занят другими важными проблемами и не успевает призвать к порядку израильское правительство. В самом деле, Большому брату (или мудрому родителю) лучше знать, что такое демократия и как она должна выглядеть в Израиле.



Одновременно американский госсекретарь Блинкен напоминает премьеру Нетаниягу, что США по-прежнему привержены идее двух государств для двух народов, и ждут от Иерусалима соответствующих шагов в этом направлении. Мол, дружба дружбой, а мирный процесс по расписанию. Этот разговор не случайно состоялся накануне голосования в Совбезе ООН по резолюции о еврейских поселениях. Ну и вишенка на торте: обсуждение в Госдепартаменте возможности запретить министру финансов Смотричу въезд в США после его «лайка» под призывом к разрушению Хавары. Американские лидеры общались с диктатором Эрдоганом, а до начала активной фазы агрессии против Украины - с Путиным, и это было нормально. Смотрич же, который много говорит, но сам лично ни разу не отдал приказ кого-то бомбить, травить или расстреливать, для них персона нон-грата. Вашингтон ясно показывает нам, какие израильские министры его устраивают, а какие нет.



Одним словом, Белый дом не просто вмешивается в политику нашей страны и оказывает давление на ее правительство, но и не стесняется называть эти действия своими именами. А поскольку наша зависимость от Вашингтона вполне реальна, еврейскому государству приходится постоянно приспосабливаться и лавировать между требованиями союзника и собственными интересами.



При разном правительстве это приспосабливание происходит по-разному. Нетаниягу славится своим умением противостоять нажиму из-за океана, особенно если этот нажим осуществляют демократы. Это, впрочем, не помешало Биби в свое время тоже подписывать соглашения по так называемому урегулированию. Но единой стратегии у Израиля нет, и когда к власти приходит другая коалиция и другой премьер, политика меняется - иногда незначительно, иногда кардинально.



Можно ли найти золотую середину в этой неравноправной дружбе, обозначить красные линии, выработать правила взаимодействия и сотрудничества? Это кажется невозможным из-за патронажной позиции США по отношению к остальному миру. Но почему бы и нет? Израиль имеет право принять документ, регулирующий его внешнюю политику в целом, а не только со Штатами, и ссылаться на него в спорных случаях. Тогда левые активисты уже не смогут призывать Белый дом вмешаться и одернуть «недостаточно демократическое» израильское правительство. Странно, что до такой простой мысли еще никто не додумался. Впрочем, не исключено, что нынешнее полузависимое положение устраивает любое руководство - и правое, и левое. Видимо, Израиль еще не вышел из подросткового возраста и не готов полностью взять ответственность за себя и свою политику.

