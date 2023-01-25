



Государство или секта?

Государство Галахи, власть аятолл, новый Иран - такими перспективы рисуют нам СМИ после воцарения нового правительства, в котором пять из шести фракций представлены религиозными списками. Первые шаги и первые назначения этой коалиции только усиливают опасения, что Израиль стремительно движется к харедизации и господству раввината.



Так ли это на самом деле?



Религиозным засилием нас пугают уже не один десяток лет. Главным источником для беспокойства считается демографический фактор. Действительно, прирост населения в этой прослойке самый высокий, и все же она составляет лишь 13,5% от всех жителей. Это не большинство, не половина и даже не четверть. Говорят, что через тридцать лет каждый третий израильтянин будет ультраортодоксом, но это слишком большой срок, чтобы что-то загадывать.



С чем на самом деле трудно спорить, так это с тем, что ультраортодоксальное население гораздо более организованное и мотивированное, когда речь заходит о защите его интересов, и во всем послушно своим духовным лидерам. Последние все активнее участвуют в управлении страной, стремясь взять под свой контроль как можно больше финансов, ресурсов и, власти. Они в совершенстве владеют искусством политического шантажа, добиваясь выполнения своих условий, а в конфликтной ситуации способны мгновенно вывести на улицу миллионы своих сторонников. Огромные толпы, готовые по одному слову раввина смести все на своем пути, действительно наводят на пугающие мысли о еврейском Иране…



И все же демографический, и политический аспект харедизации подобны Ахиллесу из известной математической задачи - пусть он бежит быстрее черепахи, но никогда ее не догонит.



Начнем с того, что создание государства Галахи не в интересах религиозной верхушки; ведь кто-то должен работать, платить налоги и кормить изучающих Тору. Некоторые публицисты мрачно пророчат, что светское население постепенно превратится в современных рабов, обслуживающий персонал для ультраортодоксальной общины. Неужели нам всерьез хотят внушить, что малограмотное неимущее меньшинство возьмет верх над миллионами образованных трезвомыслящих людей, владеющих новейшими технологиями и средствами производства?



Авторитет раввинов держится не столько на идеологии и вере, сколько на бедности и низком уровне образования среди масс ультраортодоксов. Именно поэтому нынешние министры от ШАС и «Еврейства Торы» так добивались государственного финансирования своих школ, где не преподаются основные науки. Поэтому главным требованием религиозных политиков всегда были стипендии для студентов ешив, чтобы молодые люди могли не работать. За счет этих стипендий, подачек, пособий простые ультраортдоксальные семьи не голодают, но живут на грани нищеты и находятся в полной зависимости от общины и ее лидеров.



Все это не может продолжаться бесконечно. Тот, кто пытается затормозить прогресс, неизбежно проигрывает. Чем более косной, консервативной, прямо скажем - ортодоксальной будет официальная религия Израиля, тем больше сопротивления она встретит и в своей среде, и вне нее. Уже сейчас наблюдаются настроения, которые когда-то уводили молодых людей из местечек в столичные университеты и породили реформистское направление в Америке. Медленно, небольшими и почти незаметными шагами харедимная прослойка осваивает интернет и выходит на общий рынок труда.



В это трудно поверить, особенно в наши дни, когда государство, кажется, полностью сдалось на милость религиозного истеблишмента. Но даже политики, которые решают свои проблемы с помощью союзников-харедим, понимают, что это путь в никуда, опасный прежде всего для них самих. В конечном итоге именно этим политическим лидерам придется разгребать экономические и социальные последствия своего право-религиозного уклона. А тем временем ультраортодоксальное давление на светское общество вызывает все более активное сопротивление. Например, более 170 глав местных советов просто отказались выделять средства на финансирование частных харедимных школ и заявили об этом правительству в ультимативной форме. Почувствовав опасность, светский Израиль начинает - пока только начинает! - консолидироваться и объединять усилия в борьбе за будущее страны.



Приведет ли это к дальнейшему расколу общества? Скорее всего, да. Станет ли наша жизнь свободнее и благополучнее в ближайшем будущем? Вряд ли. Может ли Израиль, как в недавнем сериале, распасться на две автономии - светскую и религиозную? Трудно представить, но и это возможно. И все-таки даже такая могущественная сила, как религия, не может вечно отгораживать людей от реальности, науки, знаний, мировой культуры. Поэтому рано или поздно израильский государственный иудаизм либо переродится и примет более современные и, соответственно, более толерантные формы, либо останется уделом узкой секты, не способной и не желающей влиять на жизнь страны.

