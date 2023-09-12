



Демократия не поможет

Нынешние израильские споры о том, чей приоритет выше - правительства или суда, какая ветвь власти должна уступать и признавать верховенство другой - порой сравнивают с риторическим вопросом, кто был раньше - курица или яйцо. Однако это сравнение хромает на обе ноги. Дело в том, что ни яйцо, ни курицу не интересует, кто из них старше и главнее. Они включены в круговорот природы, исполняют каждый свою роль и следуют одному и тому же закону - в данном случае, закону продолжения рода. И только если курица и яйцо начинают меряться силой, бороться за власть и влияние, тогда возникает бессмысленное соревнование, у кого на это больше прав. К счастью, в природе такого не случается - в отличие от человеческого социума.



Классическое определение демократии содержит одну важную оговорку: о необходимости общих базовых ценностей, которые позволяют прийти к согласию в отношении принципов политического поведения. Об этом писал еще в 18 веке величайший философ Монтескье. Ни согласия, ни общих ценностей в противостоянии сторонников и противников юридической реформы, увы, не наблюдается. Этим трудно кого-то удивить: пожалуй, единственный законодательный акт, который был принят в Израиле единогласно, - это Декларация Независимости, да и то из-за спешки на фоне истечения сроков Британского мандата. Все остальное вызывало и вызывает бесконечные раздоры.



Может ли суд отменять законы правительства, если правительство представлено народными избранниками, за которых проголосовало большинство? Получается, что суд выступает против народа и большинства, нарушая демократический принцип… С другой стороны, имеет ли право исполнительная власть в лице правительства влиять на назначение тех самых судей, которые смогут отменять его законы? Или все-таки не смогут? Но ведь вмешательство в назначения - тоже нарушение демократии…



Эти казусы будут неизбежно возникать, пока во всех структурах власти нет консенсуса по самому главному вопросу, а именно: власть должна действовать на благо всего народа Израиля, всего общества в целом. Политики, судьи, парламентарии, представители правоохранительных органов и силовых структур могут придерживаться самых разных политических взглядов и даже расходиться в понимании демократии. Но в этом они должны быть едины.



Этого единства в Израиле нет, а потому споры, кто главнее - правительство или суд могут продолжаться бесконечно. Тут дело даже не в разногласиях - они встречаются в каждой стране, в каждой властной структуре. Дело в том, что и сторонники, и противники судебной реформы, во-первых, считают, что правы только они и никто другой. Во-вторых, ни те, ни другие не готовы - не то что уступать, но даже признать хотя бы отчасти правоту своих оппонентов. В обществе идет большая идеологическая война, точнее, несколько параллельных войн. Не случайно вся чаще слышны голоса, предлагающие разделить Израиль на две или больше автономий, исходя из отношения к религии и/или территориальным уступкам.



Если люди не понимают, как им ужиться вместе, демократия не поможет. Демократия - это всего лишь форма государственного устройства. Система сдержек и противовесов существует, чтобы гарантировать правление от отдельных перегибов. Никакая система не удержит в равновесии власть, если ее ветви тянут страну в разные стороны.

Правые требуют уважать волю большинства и законы, изданные правительством. Левые апеллируют к демократии и независимости суда. Придумана странная и оскорбительная формулировка - принцип разумности, намекающий на то, что принятые правительством решения бывают неразумными. С обеих сторон звучат и другие уничижительные слова: мафия, государственный переворот, украденная власть...

И все это - демагогия. Если бы у нас было сейчас левое правительство и правый судебный активизм суд, мы бы увидели ту же борьбу, но с противоположным раскладом: правые за суд, левые за реформу. Аргументы при этом сохранились бы, лишь поменялись бы зеркально. И еще одно осталось бы неизменным: убежденность в своей правоте, в своих взглядах на то, каким и чьим должен быть Израиль.



Эта самая серьезная проблема нашего общества, и она неминуемо должна была проявиться, как только угроза существованию государства отошла на второй план, как только Израиль почувствовал себя сильным и жизнеспособным - и очень разным. Эти различия активно используются карьеристами и интересантами от политики, которые умеют обернуть себе на благо даже демократию, особенно если она еще молода и лишь недавно начала осваиваться в мирном времени. Но есть надежда, что наше общество, а с ним и демократия все же повзрослеют, причем самостоятельно, а не из страха перед новой войной. И тогда станет очевидно, что на вопрос, кто же был раньше - яйцо или курица (вариант: кто главнее - правительство или суд), ответ может быть только один: это неважно. Просто нужно, чтобы все они честно и ответственно выполняли свои обязанности перед народом и страной, а не перед своими избирателями, друзьями и коллегами.