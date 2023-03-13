



Бой с дарконом

Паспортная алия - так называют тех, кто приезжает в Израиль в статусе нового репатрианта, получает загранпаспорт и уезжает обратно. Главная цель этих людей - заветный даркон, который открывает безвизовый въезд в 159 стран. Это стало особенно актуально для граждан России после начала войны, ведь получить визу в Европу и США теперь гораздо сложнее.



Еще в 2020 году глава МВД Арье Дери начал менять этот порядок. Теперь первый даркон выдается репатриантам только на год, а потом они должны доказать, что Израиль является центром их жизни. В дальнейшем планируется лишить олим права на даркон в течение первого года пребывания в стране.



Хотя сейчас Дери формально не является министром, новый закон активно продвигают его соратники по партии ШАС. Уже готов, правда, пока не пущен в ход, бланк декларации с обещанием жить в Израиле, которую в перспективе должны будут заполнять потенциальные репатрианты. Помимо ШАС, за прекращение паспортной алии активно выступают ультраправые политики Ави Маоз и Бецалель Смотрич. Сторонники пересмотра закона утверждают, что нынешние правила позволяют "злоупотреблять Законом о возвращении и наносить ущерб безопасности государства". В самом деле, почему Израиль должен дарить гражданство и паспорта тем, кто не собирается жить здесь и не имеет ничего общего с еврейским государством, попросту говоря, использует его?



Но насколько серьезен вред от того, что люди получают загранпаспорта, едва ступив на Землю Обетованную? И что изменится, если те, кто не хочет в Израиле, уедут отсюда не сразу, а через год?..



Согласно статистическим данным, из страны ежегодно уезжает около 40% недавно прибывших новых репатриантов, некоторые даже в течение первого месяца. Сотрудники "Натива" утверждают, что многие возвращаются в страну исхода на время, чтобы завершить дела: продать жилье, закрыть бизнес и т.п. Однако не секрет, что паспортный бизнес процветает и позволяет обзавестись дарконом даже тем, кто изначально не собирался жить в стране.



Поправка в закон о выдаче дарконов, разрешающая его получение в первый год жизни в Израиле, была принята в 2017 году по инициативе партии НДИ. Ранее, в 90-е годы эта тема не слишком волновала новых олим. Им было не до путешествий: денег едва хватало на жилье и еду. Но если у кого-то именно в первый год случался форс-мажор - болезнь близкого родственника, похороны и т.п., - то даже одноразовый лессе-пассе приходилось выбивать в МВД со слезами, скандалами и унижениями. Следует учесть, что выезд граждан Израиля за границу по паспорту другой страны был запрещен до "экстренной репатриации" 2022-2023 гг.



В 21 веке все изменилось. Мир стал открытым, люди могут позволить себе путешествия, отдых, международный бизнес. Новые правила выдачи даркона способствовали росту алии, причем ее обеспеченной части, тех, кто ценил свободу передвижений или чья работа или дела были связаны с поездками. Разумеется, как в почти любом полезном начинании, тут нашлась лазейка для злоупотреблений.



Но можно ли говорить об ущербе для государства и нарушении закона? Закон о Возвращении говорит, что гражданином страны может стать еврей, которые заявляет о своем намерении жить в Израиле. Однако любой юрист скажет вам, что заявление о намерении верно только на момент и в обстоятельствах его подписания, а обстоятельства могут измениться уже через неделю. Мало того: нигде в ЗОВ не сказано, что человек, не осевший в Израиле, должен быть лишен за это гражданства. Так почему же мы лишаем его права на паспорт своей страны? Почему новый репатриант может участвовать в выборах, едва приехав в страну и еще не разбираясь в ее реалиях, но не может получить даркон? Где равноправие и даже простая логика?



А теперь немного посчитаем. С начала войны в Израиль приехало около 35 тысяч олим из России. Если 40% из них покинут страну, это примерно 14 тысяч. Знаете, сколько израильтян постоянно живет за границей? Точных данных нет, но даже по приблизительным подсчетам - более полумиллиона! Этот факт почему-то гораздо меньше тревожит наше руководство, хотя цифры очевидно несопоставимы.



В сущности, чем плохо, что в мире появится еще несколько тысяч граждан Израиля? Даже навсегда уехав из страны, они не станут ее врагами. К тому же многие вовсе не закрывают для себя перспективу жизни в еврейском государстве и получают даркон не ради безвизовых выгод, а "на черный день". Израильский паспорт - спасательный круг, который может пригодиться (и пригождается!) в минуту опасности. Ведь даже в годы Холокоста паспорта нейтральных стран помогали европейским евреям избежать гибели.



Другое дело, что кто-то, помимо даркона, получает от государства "корзину абсорбции" и тут же покидает страну с деньгами, чтобы больше не возвращаться. Вот это уже мошенничество, и его нужно пресекать и наказывать - пусть в правительстве придумают как. Но этот вопрос не волнует Дери, Маоза и Смотрича - подумаешь, какие-то миллионы из ничтожного бюджета министерства алии и интеграции! Они выступают против свободной выдачи дарконов, чтобы уменьшить алию из стран бывшего СССР - алию, которая, по их убеждению, угрожает еврейскому характеру государства. Наша алия и в самом деле мешает ультраортодоксальному и право-религиозному сектору, поскольку изменяет пропорции между светским и религиозным населением, а это, в свою очередь, сказывается при голосовании на выборах. Такова истинная причина борьбы с дарконом, которую ведет ШАС. И если эта борьба увенчается успехом, то репатриация из Восточной Европы действительно сократится, и не только паспортная.



И еще один момент, который власти предпочитают не замечать. Люди не оформляли бы гражданство только ради паспорта и не покидали бы Израиль, если бы здесь была эффективная экономика, нормальные цены, вменяемая политика и достойное качество жизни. А пока, к сожалению, даркон - едва ли не лучшее, что мы можем предложить приезжающим в нашу страну.

