



В США освободили шамана, осужденного за штурм Капитолия

В США досрочно выпустили из тюрьмы шамана QAnon по имени Джейкоб Ченсли . Его осудили за штурм Капитолия в январе 2021 года, сообщает BBC .



В конце 2021 года ему дали 41 месяц лишения свободы. Он должен был выйти на свободу летом этого года, но его освободили раньше.



Мужчину перевели в специальное заведение, где его будут готовить к возвращению в общество, что ожидается в мае.



Его адвокат Альберт Уоткинс заявил, что досрочное увольнение его клиента было “уместным” и что ему должно быть “разрешено перейти к следующему этапу”.



Ченсли получил один из самых больших приговоров среди тех, кого уже осудили за штурм Капитолия.



