



В Нью-Йорке ужесточены меры безопасности накануне возможного обвинения Трампа

Полиция Нью-Йорка в понедельник усилила меры безопасности в преддверии возможного обвинения экс-президента США Дональда Трампа в связи с выплатой денег за молчание актрисе фильмов для взрослых. Только несколько десятков сторонников Трампа приняли участие в акции протеста в Нью-Йорке в понедельник вечером, когда комиссия рассматривала расследование окружного прокурора Манхэттена по поводу выплат актрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.



Возможно, Трамп станет первым бывшим или действующим президентом, которому будет предъявлено обвинение в совершении преступления. Экс-президент заявил на выходных , что ожидает ареста во вторник, и призвал сторонников “протестовать и вернуть нашу нацию!”.



Полиция Нью-Йорка подготовилась к беспрецедентному аресту, возведя баррикады возле офиса окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга и Башни Трампа на Пятой авеню.



NBC News сообщила, что полиция и другие правоохранительные органы установили периметр безопасности вокруг Манхэттенского уголовного суда, где Трамп, вероятно, предстанет перед судьей.



Спикер палаты представителей Кевин Маккарти в ответ на заявление Трампа в воскресенье не ожидает, что “люди должны протестовать против этого.



Бывший вице-президент Трампа Майк Пенс назвал потенциальное обвинение против Трампа “глубоко тревожным”, но отметил, что “насилие недопустимо”.