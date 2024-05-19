



В Канаде не забирают покойников из-за дороговизны похорон

В некоторых канадских провинциях в последние годы отмечается резкий рост числа невостребованных тел, причем ближайшие родственники все чаще ссылаются на расходы на похороны как на причину, по которой они не забирают останки близких.



Это явление побудило по крайней мере одну провинцию построить новое кладбище. Возрос спрос на услуги по сбору средств на погребение. По оценкам отраслевых торговых групп, общая стоимость похорон в Канаде выросла до 8 800 долларов с 6 000

долларов в 1998 году.



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В Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, число невостребованных мертвых тел увеличилось до 1 183 в 2023 году по сравнению с 242 в 2013 году, говорит Дирк Хюйер, главный коронер провинции.



В большинстве случаев ближайшие родственники были установлены, но не могли забрать тело по разным причинам, самой распространенной из которых были деньги. Финансы стали причиной 20 % всех невостребованных тел в 2022 году и 24 % в 2023 году.

