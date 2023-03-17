



США запустили еще один дрон в акваторию Черного моря

США направили разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 к акватории Черного моря.



Согласно данным Flightradar24, беспилотник несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем полетел в направлении Крыма.

Дрон взлетел с авиабазы Сигонелла возле города Катания (Италия).



Кроме того, в воздушном пространстве Румынии и Польши также находятся американские самолеты-разведчики. Над Румынией - ЕР-3Е Aries II (LK31) и Boeing RC-135W Rivet Joint (JAKE11), а над Польшей - Boeing E-3 Sentry (NOVA61).

