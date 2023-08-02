



Премьер-министр Канады объявил о разводе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что расходится с супругой Софи Грегуар-Трюдо.



Аналогичные заявления размещены на личных страницах супругов в Instagram.



"Мы с Софи хотим объявить, что после многих значимых и сложных разговоров приняли решение разойтись", - написал 51-летний Трюдо.



По его словам, они с Софи остаются близкими друзьями, "глубоко любят и уважают друг друга и все, что уже построили и продолжат строить". "Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать их и нашу конфиденциальность", - отметил глава канадского правительства.



Трюдо и Софи Грегуар, которой сейчас 48 лет, женились в мае 2005 года. Супруги воспитывают двое сыновей, Ксавьера и Адриена, и дочь Эллу-Грейс.

