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Премьер-министр Канады объявил о разводе
02.08.2023 20:54 Ирина Демьянова

Премьер-министр Канады объявил о разводе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что расходится с супругой Софи Грегуар-Трюдо.

Аналогичные заявления размещены на личных страницах супругов в Instagram.

"Мы с Софи хотим объявить, что после многих значимых и сложных разговоров приняли решение разойтись", - написал 51-летний Трюдо.

По его словам, они с Софи остаются близкими друзьями, "глубоко любят и уважают друг друга и все, что уже построили и продолжат строить". "Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать их и нашу конфиденциальность", - отметил глава канадского правительства.

Трюдо и Софи Грегуар, которой сейчас 48 лет, женились в мае 2005 года. Супруги воспитывают двое сыновей, Ксавьера и Адриена, и дочь Эллу-Грейс.
 

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