



Первый орбитальный полет Starship может состояться в апреле, - Маск

Первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship частной аэрокосмической компании SpaceX может состояться в апреле этого года, сообщил основатель компании Илон Маск.



"SpaceX будет готова осуществить запуск ракеты Starship через несколько недель. Опять же дата старта зависит от выдачи лицензии на запуск Федеральным управлением гражданской авиации США", - написал Маск в соцсетях.



"Если учитывать, что это займет несколько недель, то попытка запуска будет предпринята до конца третьей недели апреля", - добавил Маск.



Ранее SpaceX планировала осуществить первый орбитальный запуск ракеты 2021 года, однако дату старта неоднократно откладывали. Причиной многочисленных переносов стали требования Федерального управления гражданской авиации США – ведомство обязало компанию принять все необходимые меры, чтобы космические запуски с космодрома "Бока-Чика" в Техасе не вредили окружающей среде.



Многократная ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy вдвое мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.



