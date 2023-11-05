



Падчерица Камалы Харрис собирает деньги "детям Газы"

Элла Эмхофф, падчерица вице-президента США Камалы Харрис, принимает участие в публичной кампании по сбору средств для Газы, говорится в разоблачительном материале, опубликованном газетой New York Post.



Эмхофф, прикрепила призыв на своей странице в Instagram, насчитывающей 315 тыс. подписчиков. Она не упомянула о нападении ХАМАС, произошедшем 7 октября, и о погибших в результате этого нападения израильских детях, написав лишь, что кампания направлена на "поддержку срочной помощи детям Газы".

Правда неизвестно, делала ли она сама пожертвования на кампанию, проводимую Палестинским фондом помощи детям, которая на данный момент собрала уже 7,8 млн. долл.



"Это вызывает огромную озабоченность, и я считаю это отвратительным. Честно говоря, я просто ошеломлен этим", - сказал по поводу данной новости Джефф Ван Дрю, республиканец из штата Нью-Джерси.



Ван Дрю входит в состав комитета по национальной безопасности Палаты представителей США и считает, что именно ХАМАС получит доступ к этой финансовой помощи.

