Отец застрелил экс-бойфренда дочери, пытавшегося вломиться в ее дом
Суд в Огайо не предъявил обвинений Митчеллу Дюкро, застрелившему 22-летнего бывшего любовника его дочери Джеймса Рейла.
Рейл явился в дом Митчелла, где живет его дочь, Элисон, через год после разрыва отношений.
Он долго дергал ручку двери, а потом начал выбивать ее всем своим весом и сорвал засов.
В этот момент Митчелл закричал: “У меня - пистолет!” но Рейл не отреагировал.
Митчелл выпустил три пули. Рейл скончался через несколько минут.