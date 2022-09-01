



Отец застрелил экс-бойфренда дочери, пытавшегося вломиться в ее дом



Суд в Огайо не предъявил обвинений Митчеллу Дюкро, застрелившему 22-летнего бывшего любовника его дочери Джеймса Рейла.



Рейл явился в дом Митчелла, где живет его дочь, Элисон, через год после разрыва отношений.



Он долго дергал ручку двери, а потом начал выбивать ее всем своим весом и сорвал засов.



James Rayl attempts to break into ex girlfriends house, gets shot by ex’s father pic.twitter.com/FCblTurayx — TheBestJesusChrist (@BestJesus415) August 29, 2022

В этот момент Митчелл закричал: “У меня - пистолет!” но Рейл не отреагировал.Митчелл выпустил три пули. Рейл скончался через несколько минут.