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Отец застрелил экс-бойфренда дочери, пытавшегося вломиться в ее дом
01.09.2022 10:31 Аркадий Бочаровский

Отец застрелил экс-бойфренда дочери, пытавшегося вломиться в ее дом


Суд в Огайо не предъявил обвинений Митчеллу Дюкро, застрелившему 22-летнего бывшего любовника его дочери Джеймса Рейла.

Рейл явился в дом Митчелла, где живет его дочь, Элисон, через год после разрыва отношений.

Он долго дергал ручку двери, а потом начал выбивать ее всем своим весом и сорвал засов.
 



В этот момент Митчелл закричал: “У меня - пистолет!” но Рейл не отреагировал.

Митчелл выпустил три пули. Рейл скончался через несколько минут.
 

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