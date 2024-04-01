



Ниагара объявляет чрезвычайное положение перед солнечным затмением

Канадский регион Ниагара объявил чрезвычайное положение в преддверии редкого полного солнечного затмения 8 апреля, которое, как ожидается, соберет огромное количество людей в районах и вокруг популярного водопада.



В заявлении Ниагарского региона говорится, что региональный председатель Джим Брэдли объявил чрезвычайное положение "из избытка осторожности".



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"Объявление чрезвычайного положения... укрепляет имеющиеся в распоряжении региона инструменты для обеспечения здоровья и безопасности жителей и гостей, а также защиты нашей критически важной инфраструктуры при любом возможном сценарии", - говорится в пресс-релизе Ниагарского региона.

