



"Идиотка убила себя и еще 2 человек". Полиция о женщине угнавшей машину шерифа





Женщина из Флориды угнала патрульную машину шерифа, в результате полицейской погони она и еще два человека погибли.



Женщина, которую позже опознали как 33-летнюю Кендру Бун, пыталась украсть ключи у пожилой женщины в Силвер-Спрингс, сообщил на пресс-конференции шериф округа Мэрион Билли Вудс.



Помощник шерифа Крис Уитт отреагировал на инцидент, вышел из своей машины и сказал Бун, чтобы она села в нее сзади. Вместо этого она запрыгнула в окно со стороны пассажира, села на водительское сиденье, где ключи все еще находились в замке зажигания, и уехала.



Мисс Бун проехала на угнанной машине несколько километров, двигаясь "со скоростью более 160 км/час пытаясь скрыться от полиции", - сказал мистер Вудс.



Пытаясь объехать грузовик на шоссе, мисс Бун съехала на обочину. Выехав обратно на дорогу, она потеряла контроль над автомобилем и столкнулась со встречным транспортом.



Мисс Бун врезалась лоб в лоб в пикап, сказал мистер Вудс. Помощники шерифа обнаружили, что она и три человека, находившиеся в пикапе, не приходят в сознание.



73-летний мужчина и 72-летняя женщина, находившиеся в пикапе, погибли на месте происшествия. Третий пассажир был доставлен в больницу в критическом состоянии.



"Эта идиотка угнала полицейский автомобиль и убила двух человек", - сказал мистер Вудс.



У мисс Бун была обширная криминальная история, включающая 13 уголовных преступлений. По словам Вудса, она была освобождена из тюрьмы за несколько недель до угона.

