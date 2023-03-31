



Городок Нью-Джерси упростит строительство синагог

Городок Джексон, штат Нью-Джерси, во вторник на заседании совета проголосовал за принятие в первом чтении поправки к постановлению, упрощающей ортодоксальным евреям, проживающим в городе, строительство синагог и микв.



Мера была принята единогласно, сообщает Lakewood Alerts .



Ранее еврейские общины в городе, желающие построить синагоги, должны были преодолеть серьезные препятствия, в том числе приобрести участок площадью не менее двух акров для строительства. Строгие правила вынуждали большинство евреев поселка проводить службы в частных домах.



Изменение постановления позволяет снизить минимальные требования к собственности до 1 акра в большинстве частей городка, а в некоторых районах требуется всего пол-акра.



Согласно Lakewood Alerts , “это постановление, возможно, является самым проортодоксальным еврейским шагом, который когда-либо делал город, и он был принят после многих лет работы местных [общественных активистов] по продвижению этого плана”.



Офис Agudath Israel of America в Нью-Джерси высоко оценил голосование совета за снижение требований к зонированию.



“Сегодняшнее голосование, наконец, предоставит прихожанам в городке Джексон, в том числе ортодоксальным евреям, возможность молиться в молитвенных домах без нереального бремени, возложенного на них муниципалитетом”, — сказали они Yeshiva World News .



В июне 2022 года федеральное министерство юстиции урегулировало иск, поданный им против городка Джексон за якобы принятие дискриминационных постановлений о зонировании, направленных против ортодоксальных евреев.



Министерство юстиции объявило, что достигло соглашения с городком Джексон и Советом по планированию Джексона в отношении обвинений в том, что в 2017 году оно нарушило права православной общины на землепользование и справедливое жилищное строительство, приняв ряд постановлений о зонировании, которые намеренно нацелены на соблюдающих евреев, запрещая религиозные школы и общежития, из-за чего членам общины было трудно продолжать жить в этом районе.



В жалобе утверждалось, что цель постановления состояла в том, чтобы запретить ортодоксальным евреям открывать религиозные школы в городе, что помешало бы членам общины жить или переезжать в городок Джексон.



Постановление о согласии требует, чтобы город Джексон отменил постановления о зонировании и заменил их постановлением, которое позволит открывать религиозные школы, обучать свой персонал использованию RLUIPA и Закона о справедливом жилье, платить гражданский штраф в размере 45 000 долларов США и создать расчетный фонд в размере 150 000 долларов, из которого те, на кого распространяются постановления, могут изыскивать средства.



