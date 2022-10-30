



Голый мужчина в наручниках утонул в пруду, сбежав от полицейских

Офицеры отреагировали на вызов о взломе в клубе жилого комплекса в Талсе, Оклахома. Прибывший патруль обнаружил разбитую входную дверь.



Полицейские сообщили, что в помещении клуба находился голый мужчина, рядом с которым лежала его мокрая одежда, Подозреваемый во взломе был задержан, однако ему удалось сбежать из-под стражи.



“Пока полицейские осматривали место предполагаемой кражи со взломом, подозреваемый выбил заднюю дверь клуба, перелез через ограду внутреннего дворика и прыгнул в пруд”, — говорится в сообщении полиции.



Офицеры немедленно погнались за подозреваемым и прыгнули следом за ним в воду, чтобы попытаться спасти его, но условия по их словам были “сложными”.



Мужчина, на котором были наручники, ушел под воду и больше “не всплыл”.



Полицейским пришлось вызвать команду водолазов, которые обнаружили тело позже тем же утром “на глубине 10 футов в условиях практически нулевой видимости”.

